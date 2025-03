Siemens bo ukinil okoli šest tisoč delovnih mest

V Nemčiji bo ukinjenih 2.850 delovnih mest. Iz podjetja so ob tem sporočili, da bo število zaposlenih v Nemčiji načeloma ostalo nespremenjeno, saj bodo zaposlovali na drugih področjih, poroča dpa.

Večina ukinitev delovnih mest bo izvedena do septembra 2027.

Siemens se že nekaj časa sooča s težavami zaradi visokih zalog pri kupcih in trgovcih, kar je povzročilo šibko povpraševanje in slabo izkoriščenost zmogljivosti.

Promet v dejavnosti avtomatizacije, ki je del oddelka digitalne industrije, se je v zadnjem času znatno zmanjšal. Kljub temu pa v podjetju zaenkrat pričakujejo izboljšanje v tekočem letu.

Nemški trg že dve leti v upadanju

Zaradi spremenjenih razmer na ključnih trgih, zlasti v Nemčiji, so bile potrebne prilagoditve zmogljivosti, so pojasnili pri Siemensu. "Predvsem nemški trg je že dve leti v upadanju. Zato je treba prilagoditi zmogljivosti v Nemčiji," so zapisali v sporočilu za javnost.

V svetu delavcev so bili kritični do napovedanih ukinitev delovnih mest. "Nimamo razumevanja za načrtovane ukrepe v oddelku digitalne industrije ter smo presenečeni in jezni zaradi velikega števila načrtovanih odpuščanj," je dejala predsednica splošnega sveta delavcev in namestnica predsednice nadzornega sveta Birgit Steinborn.

Tudi podpredsednik sindikata IG Metall Jürgen Kerner, ki je član Siemensovega nadzornega sveta, je bil kritičen do načrtov. "Preobrazbe ne dosežemo z zmanjševanjem števila zaposlenih, temveč s pozitivnimi spremembami, torej predvsem z nadaljnjim razvojem in usposabljanjem," je dejal.