Kitajski gigant s tovarno sredi Nemčije? Odločitve še ni.

Kitajski največji proizvajalec avtomobilov bo svojo prvo tovarno v Evropi letos končal na Madžarskem (Szeged), naslednjo pa bodo gradili v Turčiji (Izmir). Predsednica evropske izpostave BYD Stella Li je že pred tedni v pogovoru z nemškim časnikom Automobilwoche povedala, da razmišljajo še o tretji tovarni v Evropi. Ta bi bila prav tako namenjena evropskemu trgu, končali pa bi jo v roku dveh let.

Med resnimi kandidatkami naj bi bila Nemčija, je poročal Reuters in se skliceval na svoje vire. Odločitve še niso sprejeli, saj morajo pri BYD v obzir vzeti visoke stroške dela v Nemčiji, nizko produktivnost in tudi neugodno prilagodljivost. Ena izmed pomembnih ovir so tudi visoki energetski stroški v Nemčiji.

BYD išče lokacijo za tretjo tovarno v zahodni Evropi, kar naj bi Kitajcem povečalo sprejetost v Evropi in status lokalnega avtomobilskega proizvajalca. Toda pri tem morajo upoštevati namige iz Pekinga, naj ne vlagajo v evropske države, ki so podprle lansko občutno povišanje uvoznih carin za kitajske električne avtomobile. Nemčija je bila proti dvigu carin, kar jim zdaj v dogovorih z BYD lahko prinese prednost. Iz tega razloga BYD ne bo gradil tovarne v Italiji ali Franciji.

Nemška krščanskodemokratska stranka, ki bo najverjetneje vodila naslednjo nemško vlado, si želi okrepiti avtomobilski sektor.

Odločitev o tretji tovarni v Evropi bo pri BYD pogojena tudi s prodajnimi rezultati in proizvodno izkoriščenostjo tovarn na Madžarskem in v Turčiji. Lani so v Evropi prodali 83 tisoč avtomobilov. Po oceni analitične družbe S&P Global naj bi se prodaja BYD v Evropi letos povečala na 186 tisoč avtomobilov, do konca desetletja pa do 400 tisoč vozil letno.

Poleg modela atto 2 naj bi BYD še letos v Evropo pripeljal tudi svoj najmanjši električni model seagull. Zanj napovedujejo ceno pod 20 tisoč evri. Zaradi višjih carin se trenutno prodajno osredotočajo tudi na priključne hibride. Izognitev carinam je tudi eden glavnih povodov za gradnjo tovarn BYD v Evropi.