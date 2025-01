Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v torek odredila, da se vse zvezno osebje za raznolikost, enakost in vključevanje (DEI) pošlje na plačan dopust in potem odpusti, poroča televizija CBS. Ukrep sledi Trumpovemu izvršnemu ukazu o ukinitvi programov DEI, ki ga je podpisal v ponedeljek.

Raznolikost, pravičnost in vključenost so organizacijski okviri za spodbujanje pravične obravnave in polno sodelovanje vseh ljudi, zlasti skupin, ki so bile v preteklosti premalo zastopane ali diskriminirane na podlagi identitete ali invalidnosti.

Kadrovski urad zvezne vlade je vsem ameriškim zveznim agencijam naročil, naj do konca delovnega dne danes vse zaposlene na področju DEI pošljejo na plačan dopust in do istega roka umaknejo vse javne spletne strani, ki se osredotočajo na DEI.

Agencije morajo prav tako preklicati vsa usposabljanja, povezana z DEI, in prekiniti vse s tem povezane pogodbe.

Zvezne agencije morajo pripraviti seznam delavcev

Zvezne agencije morajo do četrtka pripraviti seznam zveznih uradov in delavcev DEI, do petka prihodnji teden pa pripraviti načrt za izvedbo ukrepa zmanjšanja števila zaposlenih.

Cilj ukrepa je izničiti prizadevanja DEI po vsej državi, ki so po mnenju konservativnih kritikov diskriminatorne do skupin, ki niso pripadniki manjšin, kot so beli moški.

Trumpov predhodnik Joe Biden je vsem agencijam naložil, da pripravijo načrt za raznolikost ter izdajo letna poročila o napredku. Vlada je prvo poročilo o napredku DEI objavila leta 2022. V njem je ugotovila, da zvezna vlada zaposluje 60 odstotkov belcev in 55 odstotkov moških, na najvišjih vodstvenih položajih pa 75 odstotkov belcev in 60 odstotkov moških.

Trump pomilostil na dosmrtni zapor obsojenega ustanovitelja spletne tržnice Silk Road



Predsednik Trump je v torek pomilostil nekdanjega ustanovitelja in lastnika spletne tržnice Silk Road za trgovanje z mamili ter druge nezakonite dobrine in storitve Rossa Ulbrichta, poročajo ameriški mediji. Ulbricht je bil leta 2015 obsojen na dosmrtni zapor zaradi trgovine z mamili, pranja denarja in drugih zločinov.