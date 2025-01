Minister Lokke Rasmussen je dan po Trumpovi inavguraciji zavrnil oblikovanje svetovnega reda, "v katerem si lahko države, če so dovolj velike, ne glede na to, kako se imenujejo, kar same postrežejo" s tujim ozemljem.

Lokke Rasmussen je dejal še, da ga Trumpove izjave ne napeljujejo k razglasitvi krize. Foto: Reuters

Voditelji več danskih političnih strank so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes zbrali na brifingu na to temo pri premierki Mette Frederiksen. Iz dela opozicije je slišati opozorila, da so pred Dansko štiri težka leta.

Frederiksen je že večkrat poudarila, da Grenlandija ni naprodaj in da morajo o prihodnosti otoka odločiti njegovi prebivalci. Na otoku sicer deluje močno gibanje za neodvisnost, ki mu pripada tudi tamkajšnji predsednik vlade Mute Egede.

Egede je na današnji novinarski konferenci zavrnil Trumpove pobude, rekoč da nočejo biti niti Američani niti Danci. "O prihodnosti Grenlandije bodo odločali Grenlandci," je zatrdil.

Trump je že leta 2019 med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil zanimanje za nakup tega avtonomnega ozemlja. Pri tem je govoril o morebitnem "velikem nepremičninskem poslu", ki bi bil strateško zanimiv.