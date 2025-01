Dodik: Če si lahko ZDA priključijo Grenlandijo, si Srbija lahko Republiko Srbsko

Potem ko je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump decembra javno spregovoril o idejah, da bi si ZDA lahko priključile Kanado in Grenlandijo, je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik danes menil, da bi se ta entiteta Bosne in Hercegovine lahko po enakem ključu priključila Srbiji.

"Ko kdorkoli omeni meje, vsi skočijo: Mej se ne smejo dotikati, meje so kot indijska sveta krava," je v pogovoru za portal RT Balkan dejal Milorad Dodik.

Toda če lahko Donald Trump govori o priključitvi Grenlandije in Kanade, zakaj se potem Republika Srbska ne bi mogla priključiti Srbiji, se je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug vprašal predsednik entitete v BiH. Menil je, da ima po tem ključu tudi Rusija pravico do prevzema dela ukrajinskega ozemlja.

Dodik se je v svojih razmišljanjih vrnil tudi v čas razpada nekdanje Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja.

"Če Američani trdijo, da pri Slovencih in Hrvatih ni šlo za odcepitev, temveč realno stanje na terenu, ali ni tudi Republika Srbska realno stanje na terenu? Zakaj so nas stlačili v to neumnost, ki jo imenujemo Bosna in Hercegovina? Zakaj se Republika Srbska ne bi mogla priključiti Srbiji? Osnovna ideja skupščine 9. januarja 1992 je bila neodvisna država, ne pa nekakšna entiteta," je dodal.

9. januarja 1992 je takratna skupščina srbskega naroda v BiH sprejela deklaracijo o razglasitvi Republike srbskega naroda BiH kot samostojne entitete v okviru BiH, s ciljem združitve s takratno Jugoslavijo.

Dodik je v intervjuju za ruski portal v srbskem jeziku s sedežem v Beogradu dejal še, da Evropa trenutno nima voditelja in bodo številne države, ki zagovarjajo suverenost, nasprotovale Bruslju kot središču, ki "vsiljuje že propadle vrednote". Izrazil je tudi dvom v vladavino prava v Evropi.

Dodik sicer ni edini politik na Balkanu, ki so ga Trumpove ideje o ozemeljski širitvi ZDA spodbudile k podobnim razmišljanjem.

Vodja skrajno desne nacionalistične bolgarske stranke Preporod Kostadin Kostadinov se je prejšnji teden v podobnem slogu zavzel za to, da bi si Bolgarija priključila Severno Makedonijo in del Ukrajine.