Grenlandski premier: Grenlandci ne želimo biti Američani

"Nočemo biti Danci. Nočemo biti Američani. Želimo biti Grenlandci," je premier v petek povedal na tiskovni konferenci po srečanju z danskimi voditelji v Köbenhavnu.

Egede je povedal, da s Trumpom še ni govoril, a da so se pripravljeni pogovarjati. S tem je pritrdil izjavi danske premierke Mette Frederiksen, ki je v četrtek dejala, da je zaprosila za pogovor s Trumpom.

Grenlandija je večinoma avtonomna, a uradno pripada Danski, ki v veliki meri odloča o zunanjih in varnostnih vprašanjih. Glede odnosov med Dansko in Grenlandijo v prihodnje je Egede namignil, da si Grenlandija želi več samostojnosti in želi postati "gospodar v lastni hiši".

"O prihodnosti Grenlandije odločajo Grenlandija in Grenlandci. To je seveda izhodišče za naše sodelovanje," je dejal Egede. Fredriksen je njegovi izjavi pritrdila in poudarila, da Grenlandija pripada Grenlandcem in nikomur drugemu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fredriksen je dejala, da morata Danska in Grenlandija stopiti skupaj, da bo njun glas slišan in da se lahko spoprimeta s trojnim pritiskom na Arktiko, ki ga izvajajo ZDA, Kitajska in Rusija.

Trump, ki vodenje ZDA prevzema 20. januarja, se na torkovi novinarski konferenci v Mar-a-Lagu ni bil pripravljen odreči možnosti vojaškega zavzetja Panamskega prekopa in Grenlandije, saj da ju ZDA potrebujejo za gospodarsko varnost.