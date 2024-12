Sprejete ukrepe za stabilizacijo poslovanja v skupini je v sredo obravnaval nadzorni svet krovne družbe Sij.

Ta se je, kot so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Sija, seznanil tudi z napovedjo prilagoditve poslovanja krovne družbe v Ljubljani, ki bo med drugim vključevala izdelavo programa razreševanja presežnih delavcev.

Podrobnosti bodo znane v drugi polovici januarja

Zaposlene v družbi Sij so na nedavnem srečanju že seznanili z namero prilagoditve poslovanja z zmanjševanjem števila zaposlenih. Končni obseg zmanjšanja bodo zaposlenim predstavili v drugi polovici januarja, ko bo izdelan program razreševanja presežnih delavcev. Nekaterim zaposlenim bodo skladno s potrebami odvisnih družb ponudili prezaposlitev, ostali pa bodo prejeli odpoved delovnega razmerja, so napovedali.

V Siju je sicer zaposlenih 132 oseb, ki opravljajo režijska dela, predstavljajo pa 3,6 odstotka vseh zaposlenih v skupini Sij. Program presežnih delavcev tako po njihovih zagotovilih ne pomeni množičnega odpuščanja. V proizvodnih družbah skupine programov razreševanja presežnih delavcev ne pripravljajo.

Moti jih tudi nov sistem omrežnin

S predlagano novo prilagoditvijo poslovanja se največja jeklarska skupina v Sloveniji odziva na slabe gospodarske razmere in na spremembe na evropskem trgu jekla zaradi upočasnjene gospodarske dejavnosti, šibkega povpraševanja panog, ki uporabljajo jeklo, pritiska uvoženega jekla, zlasti iz Azije, geopolitičnih napetosti ter visokih stroškov za energijo, pri čemer v Siju niso pozabili omeniti niti novega sistem obračuna omrežnin v Sloveniji.

Ker ti dejavniki vztrajno bremenijo poslovanje, v skupini že dlje časa izvajajo različne ukrepe. Med njimi so optimizacija in zmanjševanje vseh nenujnih stroškov, zaustavitev ali zamik vseh naložb, ki ne prinašajo takojšnjih rezultatov, ter prilagoditve na področju organizacije dela v odvisnih družbah, ki so jih po zagotovilih Sija uskladili s socialnimi partnerji.

Do zdaj izvedenim ukrepom bodo zdaj dodali prilagoditev poslovanja krovne družbe Sij, ki bo imela manjšo organizacijsko strukturo.

"Vsi ti ukrepi so nujni, da bi proizvodnjo jekla v Sloveniji usmerili v varno prihodnost in ohranili temelje za dolgoročno poslovanje ob ponovni oživitvi trga," so namen ukrepov strnili v Siju. Okrevanje povpraševanja si jeklarska panoga po napovedih lahko obeta ob koncu prvega trimesečja ali v teku drugega, so dodali.