Vlada ga svari: Nehaj lagati, da imaš zdravila za koronavirus

Kontroverzni Američan Alex Jones, eden od najbolj razvpitih podpihovalcev teorij zarot na svetu, je prejel opozorilo ameriškega vladnega urada za hrano in zdravila (FDA), naj preneha prodajati izdelke, za katere trdi, da krepijo imunski sistem in človeka ubranijo pred virusi oziroma ga ozdravijo viroz. To sicer ni prvič, da je Jones prodajal vprašljive ali celo nevarne prehranske dodatke.

Ameriški radijski voditelj Alex Jones je svetu najbolj znan kot lastnik spletne strani InfoWars, na kateri objavlja oddaje in članke o tako rekoč vseh mogočih teorijah zarot.



Med novičarskimi "cvetkami", ki jih je v preteklih letih objavljala spletna stran InfoWars teoretika zarot Alexa Jonesa (na fotografiji), so bile med drugim zgodbe, da na Marsu že obstaja vesoljska kolonija, kamor Nasa z Zemlje pošilja otroške sužnje, da je bil sončni mrk nad ZDA leta 2017 znak, da človeško civilizacijo kmalu čaka propad oziroma velika sprememba, da je Barack Obama resnični vodja Islamske države, da sta Bill in Hillary Clinton umorila sodelavca, da ZDA svoje državljane redno napadajo z vremenskim orožjem. Foto: Reuters

Verjetno najbolj kontroverzna in potencialno nevarna teorija zarote, ki jo je širil Jones, so bile njegove številne trditve, da je strelski napad na osnovno šolo Sandy Hook leta 2012, v katerem je umrlo 20 otrok, starih šest in sedem let, ter šest uslužbencev šole, zrežirala ameriška vlada.



Žalujoče starše mrtvih otrok je Jones med drugim označil za plačane igralce, zaradi česar so bili ti deležni nadlegovanja in celo groženj s smrtjo nekaterih Jonesovih privržencev. Deset družin je Jonesa pozneje tožilo, lani jim je moral plačati odškodnino.

Širjenje lažnih informacij mu prinaša milijone dolarjev

Jones, ki se je zaradi svojih trditev na sodišču znašel že nekajkrat, njegov InfoWars pa so zaradi širjenja lažnih informacij blokirale številne spletne platforme, med drugim Facebook, YouTube in Twitter, s prodajo izdelkov, natančneje prehranskih dopolnil, v spletni trgovini, ki je neposredno povezana z InfoWars, vsako leto ustvarja milijonske prihodke.

Alex Jones naj bi s spletno stranjo InfoWars leta 2014 zaslužil okrog 20 milijonov ameriških dolarjev. Tako rekoč vse prihodke mu prinaša izključno prodaja prehranskih dodatkov in drugih izdelkov, ki jih oglašuje v svojih oddajah o teorijah zarot. Foto: Reuters

Šestinštiridesetletni zagovornik teorij zarot je v začetku tega leta začel prodajati tudi prehranske dodatke, za katere v svojih oddajah med drugim trdi, da izboljšajo delovanje imunskega sistema, dokazano ubijajo viruse in bakterije, da so v Pentagonu za te zdravilne učinkovine vedeli že leta 2007 in da jih bodo kmalu začeli prodajati tudi ameriški supermarketi.

S temi izjavami je Jones pritegnil pozornost FDA, zvezne uprave ZDA za hrano in zdravila, ki je podjetju Free Speech LLC, prek njega Jones upravlja InfoWars in spletno trgovino, izdala opozorilo, naj preneha lažno oglaševanje zdravil za bolezen covid-19.

Jones se je na opozorilo že odzval in svoji spletni trgovini dodal majhno pasico, na kateri je zapisano, da izdelki, ki jih je mogoče kupiti na spletni strani, niso zdravila za nobeno bolezen, vključno z novim koronavirusom.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prodajal je prehranske dodatke z nevarnimi odmerki svinca

Alex Jones se je zaradi prodaje prehranskih dopolnil na tnalu znašel že enkrat prej, in sicer leta 2017. Ameriška neprofitna organizacija za zaščito ljudi pred nevarnimi kemikalijami CEH je takrat naročila analizo dveh izdelkov, ki ju je Jonex tržil kot dodatka za izboljšanje zdravja.

Ugotovili so, da je eno od prehranskih dopolnil v Kaliforniji zakonsko dovoljeni odmerek svinca, za ljudi strupene težke kovine, preseglo za dvakrat, drugo pa kar za šestkrat. CEH zoper Jonesa takrat sicer ni podal kazenske ovadbe. Kot so povedali za medije, so želeli zgolj opozoriti, da ljudem prodaja svinec.

