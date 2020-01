Bill Gates poziva k višji obdavčitvi bogatih

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates, čigar premoženje je ocenjeno na 113 milijard dolarjev, je na svojem blogu zapisal, da ljudje sami od sebe nikoli ne bodo dali dovolj denarja v dobrodelne ali druge namene, še manj pa bodo prostovoljno dali več za vse, kar mora vlada narediti. Ugotovil je, da razlike v dohodkih in premoženju zelo naraščajo hkrati s proračunskim primanjkljajem in javnim dolgom, milijarderjev zapis povzema STA.

Dober način za povečanje sredstev v proračunski blagajni bi bila po njegovem prepričanju obdavčitev premoženja, ki stoji. Bogataši imajo velike investicije, ki so neizkoriščene dolga leta. Če tega ne prodajo, potem ni davkov, kar po Gatesovem mnenju nima nobenega smisla.

Gates meni, da bi bilo treba zvišati davek na dedovanje, zmanjšati davčne luknje in zvišati davke na obresti. Davke bi morali bogatim dvigniti tudi na državnih ravneh. Pa ne samo bogatim, saj Gates predlaga, da bi v njegovi državi Washington uvedli davek na dohodek, ki ga zdaj ni.

Gates ni osamljen primer

Med milijarderji, ki pozivajo k višji obdavčitvi, s katero bi omilili vse bolj perečo plačno neenakost in vse večji prepad med revnimi in bogatimi v ZDA, pa ni le Gates. Zanjo se zavzema tudi kalifornijski podjetnik Marc Benioff, soustanovitelj podjetja Salesforce. Tudi on je prepričan, da bi morali bogataše bolj obdavčiti. "Povišanje davkov za posameznike z visokimi dohodki, kot sem sam, bi pomagalo zbrati trilijone dolarjev, ki jih obupno potrebujemo za to, da izboljšamo šolski in zdravstveni sistem, in za zajezitev podnebnih sprememb."

Goreč podpornik višjega davka na nepremičnine je tudi ameriški borzni guru Warren Buffet, ki z 89 milijardami dolarjev premoženja zaseda četrto mesto na lestvici najbogatejših Zemljanov.