Furs stopil na prste Slovencu. Plačati je moral več kot 200 tisoč evrov davka.

Na Finančni upravi (Furs) že več mesecev izvajajo nadzore pri nekaterih zavezancih, ki svoje luksuzne avtomobile registrirajo v tujini, dejansko pa jih uporabljajo v Sloveniji in se na ta način želijo izogniti plačilu davka v Sloveniji.

Do sedaj so dacarji zaključili en postopek inšpekcijskega nadzora, v katerem so zavezancu, ki je dve svoji vozili registriral v tujini, naložili za 219 tisoč evrov dodatnega davka, ki jih je zavezanec tudi že plačal, pojasnjuje na Fursu. Pri ostalih odprtih zadevah se postopki nadaljujejo, številne primere pa bodo še uvedli.

Kot so pojasnilu na Fursu v nadzoru analizirajo uporabo vozil s tujimi registracijami, ki se praviloma uporabljajo v Sloveniji, uporabniki vozil pa so slovenski rezidenti. Ugotavljajo, da je ena izmed oblik zlorab ta, da slovenski rezidenti oziroma slovenske fizične osebe ustanovijo družbo v drugi državi članici EU zgolj z namenom, da se preko družbe izvede nakup in registracija luksuznih vozil in na ta način izogiba plačilu dajatev v Sloveniji.

V postopkih nadzora ugotavljajo, da se dejansko vozila uporabljajo v Sloveniji s strani slovenskih rezidentov kar pomeni, da bi morala vozila biti registrirana v Sloveniji in da bi morale biti tudi vse dajatve plačane v Sloveniji. "Glavni namen navedenih transakcij je, da se doseže nižja obremenitev z dajatvami, ki so povezane z nakupom in registracijo vozil, kot bi bila obremenitev takšnih vozil v Sloveniji," pojasnjuje Furs.

Avtomobila kupil v Sloveniji, registriral pa v tujini

Ker je po navedbah Fursa dokazovanje v teh primerih praviloma povezano z mednarodno izmenjavo informacij, kar vpliva na podaljšanje časa nadzora, je bil v tem času dokončan en postopek nadzora.

Foto: Gašper Pirman Ugotovljeno je bilo, da je zavezanec za davek (slovenska pravna oseba) pri prodajalcu v Sloveniji nabavil dve osebni vozili visokega cenovnega razreda in pri tem navedel naziv in naslov svoje poslovne enote v EU ter tujo identifikacijsko številko za DDV. Na ta način je dobavitelj vozila uveljavil oprostitev plačila DDV in tudi oprostitev plačila DMV v Sloveniji.

Furs je še ugotovil, da sta obe vozili sicer registrirani v drugi državi članici, vendar se dejansko nahajata in uporabljata v Sloveniji. V postopku nadzora je bil zato dodatno obračunan davek na dodano vrednost v znesku 94 tisoč evrov in davek na motorna vozila v znesku 125 tisoč evrov. Davčni zavezanec je moral tako skupaj poravnati 219 tisoč evrov davka.