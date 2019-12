Triletna hči v salonu praskala audije, očetu visoka denarna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski par je obiskal enega izmed Audijevih prodajnih salonov, s seboj pa sta vzela tudi svojo triletno hčerko. Medtem ko sta si starša ogledovala avtomobile, nista bila pozorna na svojega otroka. Hčerka je namreč pograbila kamen, hodila med avtomobili in na nekaj vozil v lak zarisala različne vzorce.

Zaradi poškodb laka jih ne bodo mogli prodati kot novih

Med temi vozili sta bila med drugim tudi audija Q3 in Q8. Poškodbe so bile sicer majhne, a vodstvo salona je trdilo, da zaradi njih vozil ne morejo prodati kot nova. Potrebno jih bi bilo lakirati, s tem pa bi avtomobili izgubili pojem novega. Če bi jih prodajali kot nove in zamolčali popravila laka, bi tvegali precej visoke denarne kazni.

Predstavniki salona so od staršev zahtevali povračilo škode v višini vsaj 200 tisoč kitajskih juanov (dobrih 25 tisoč evrov). Oče je zavrnil to plačilo in naposled ste se obe strani dogovorili o znesku devet tisoč evrov.