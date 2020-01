Ste vedeli? Od danes veljajo te pomembne novosti.

1. Zvišanje minimalne plače in izločitev preostalih dodatkov

Z današnjim dnem se je bruto minimalna plača z 886,63 evra zvišala na 940,58 evra. Delavec, ki prejema minimalno plačo, bo po novem zaslužil 700 evrov neto plače, hkrati pa so z današnjim dnem iz minimalne plače izvzeti še vsi preostali dodatki, in sicer dodatek za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela.

Od prvega januarja prihodnje leto se bo za izračun minimalne plače uporabljala formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

2. Višje neto plače in višja obdavčitev najemnin

Danes začnejo veljati tudi razbremenitve dela in višja obdavčitev kapitala. V vseh petih razredih lestvice za odmero dohodnine so se meje zvišale, v najvišji razred s 50-odstotno stopnjo davka pa se zdaj uvrščajo zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 72 tisoč evrov, kar je približno tisoč evrov več kot lani.

Stopnja davka v najnižjem razredu ostaja pri 16 odstotkih, z njo pa so obdavčeni zavezanci z neto letno davčno osnovo do 8.500 evrov (lani do 8.021,34 evra). V drugem in tretjem dohodninskem razredu se je stopnja davka znižala s 27 na 26 odstotkov oziroma s 34 odstotkov na 33 odstotkov. Splošna olajšava se je s 3.302,70 evra dvignila na 3.500 evrov.

Lestvica, ki prikazuje učinke razbremenitev plač na povečanje neto dohodka. Foto: Ministrstvo za finance

Stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala se je medtem danes s 25 odstotkov zvišala na 27,5 odstotka. Enako med drugim velja tudi za obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Pri najemninah se je sicer z deset na 15 odstotkov zvišal odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove.

3. Višje denarno nadomestilo za brezposelne

Od danes je višje tudi denarno nadomestilo za brezposelne. Minimalni znesek denarnega nadomestila se je s 350 evrov zvišal na okoli 530 evrov bruto. Ko gre za najvišji znesek omenjenega nadomestila, ta še vedno ne sme biti višji od 892,50 evra. Minimalna zavarovalna doba za priznanje pravice do denarnega nadomestila se je z današnjim dnem sicer zvišala z devet na deset mesecev v zadnjih 24 mesecih.

Ob tem sta se spremenili tudi potrebna starost in zavarovalna doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne. Zavarovanci, ki so starejši od 53 let in imajo več kot 25 let zavarovalne dobe, bodo nadomestila lahko prejemali 19 mesecev, zavarovanci, ki so starejši od 58 let in imajo več kot 28 let zavarovalne dobe, pa 25 mesecev. Do denarnega nadomestila po novem niso več upravičeni zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno in starostno upokojitev.

4. Višje pokojnine za bodoče upokojence

Na prvi dan novega leta so začele veljati tudi spremembe za upokojence, ki se bodo upokojili v tem ali v prihodnjih petih letih. V šestih letih, kolikor bo trajalo prehodno obdobje, se bo za moške odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe s 57,25 odstotka zvišal na 63,5 odstotka. Za ženske je takšen odmerni odstotek veljal že lani in se bo obdržal tudi v prihodnje. Odmerni odstotek za najnižjo pokojnino oziroma dopolnjenih 15 let zavarovalne dobe se bo tako za moške kot za ženske dvignil na 29,5 odstotka.

Če ima zavarovanec otroke in se ne bo upokojil predčasno, se bo pokojnina povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Po novem se bo lahko zavarovanec odločil, ali se bo na račun vzgoje otrok upokojil nekoliko prej ali pa bo delal polnih 40 let in bo s tem še dodatno nagrajen. Odmerni odstotki se sicer dvigujejo tudi pri preostalih pokojninah, tako pri družinskih kot pri vdovskih, pa tudi pri invalidskih pokojninah in invalidskih nadomestilih.

Tisti, ki bodo letos izpolnili pogoje za starostno upokojitev in se bodo odločili, da bodo delali še naprej, bodo po novem v prvih treh letih ob plači prejemali 40 in ne več 20 odstotkov pokojnine. Po izteku triletnega obdobja bodo prejemali 20 odstotkov pokojnine, če bodo vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas. Enako pravico bodo imeli tudi upokojenci, ki se bodo reaktivirali.

Do izplačila 40 odstotkov pokojnine, vendar največ za nadaljnja tri leta, so upravičeni tudi tisti, ki so bili že pred prvim januarjem prejemniki 20 odstotkov pokojnine in izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino. Po izteku treh let bodo prejemali 20 odstotkov pokojnine.

Do sorazmernega dela 40 odstotkov pokojnine so upravičeni tudi prejemniki delnih pokojnin, ki so vključeni v zavarovanje za najmanj štiri ure dnevno, medtem ko do izplačila 40 odstotkov pokojnine po novem niso več upravičeni tisti, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno pokojnino ali so več kot 30 dni na bolniški.

5. Nova pravila pri cepljenju otrok

Z današnjim dnem v veljavo stopajo tudi manjše novosti pri cepljenju otrok. Proti hepatitisu B otroci tako ne bodo več cepljeni ob vstopu v šolo, ampak že kot dojenčki. Cepivo za dojenčke, ki ščiti pred davico, tetanusom, oslovskim kašljem, hemofilusom influence b in otroško paralizo, je danes uradno zamenjalo novo cepivo, ki malčke ščiti še pred okužbo s hepatitisom B.

Cepljenje z novim šestvalentnim cepivom bo obvezno za otroke, rojene od lanskega oktobra. Foto: Getty Images

Cepljenje z novim šestvalentnim cepivom bo obvezno za otroke, rojene od lanskega oktobra. Dojenčki bodo z novim cepivom prvič cepljeni, ko bodo dopolnili tri mesece. Pred uveljavitvijo sprememb oziroma od leta 1998 so otroke proti hepatitisu B cepili šele pred vstopom v šolo oziroma v prvem razredu.