Če imate minimalno plačo, bodite pozorni po novem letu

Bliža se 1. januar, ko bo minimalna plača višja, iz nje pa bodo izvzeti tudi vsi dodatki. Sindikati delavce pozivajo, naj pozorno spremljajo plačilne liste in opozorijo na morebitne kršitve, ob tem pa ne pristanejo na znižanje dodatkov. Priporočila GZS delodajalce po navedbah sindikatov napeljujejo k nezakonitim ukrepom.

Minimalna plača se bo z januarjem zvišala na 940 evrov bruto, iz njene definicije pa bodo izvzeti tudi vsi dodatki, ki se bodo tako morali prišteti k polni minimalni plači.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) delavce ob tem pozivajo, naj bodo pozorni na decembrsko in januarsko dogajanje v podjetju ter februarsko plačilno listo za januarsko plačo. "Vsakdo naj preveri, ali je najnižja izplačana plača res minimalna plača in ali so iz nje izvzeti vsi dodatki," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pozvala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Zaposlenim svetujejo, naj ne pristajajo na nižanje različnih dodatkov

Poudarila je, da pravice delavcev v kolektivnih pogodbah podjetij ne morejo in ne smejo biti določene slabše kot v kolektivni pogodbi dejavnosti.

Foto: STA V zvezi vse zaposlene pozivajo, naj na ravni podjetij ne pristajajo na nižanje različnih dodatkov in njihovo vključitev v osnovno plačo. Pozorni naj bodo tudi na dodatke iz naslova posebnih obremenitev pri delu ter neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela in s tem vključeni v osnovno plačo delavcev.

Napotki in pojasnila bodo delavcem med drugim na voljo na spletnih straneh ZSSS in v sindikalni publikaciji Delavska enotnost. Februarja bo zveza organizirala tudi dan odprtih vrat, kamor bo povabila vse zaposlene, ki menijo, da je bil pri obračunu njihove plače za januar kršen zakon.

"Tisto, kar menimo, da se bo zgodilo, in bi radi preprečili, je upoštevanje navodila gospodarske zbornice, ki implicitno vsebuje nezakonito napeljevanje k vključevanju določenih dodatkov v osnovno plačo," je dejala Jerkičeva.

GZS za delodajalce pripravil nabor ukrepov

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je namreč za delodajalce nedavno pripravila nabor ukrepov za prilagoditev plačnega sistema, s katerimi želijo po lastnih navedbah pomagati ublažiti učinke spremenjenega zakona o minimalni plači. Njihov glavni poudarek je "na strukturni spremembi obračunane plače in smiselnem ohranjanju razmerij med zahtevnostmi delovnih mest oz. plačami zaposlenih".

Prakse, kot jih vključujejo priporočila GZS, so po navedbah Jerkičeve nezakonite. V zvezi zato razmišljajo, da bi v primeru večjih kršitev vložili kazenske ovadbe. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je ob tem poudaril, da je iz sodne prakse zadnjih petih let razvidno, da so sodišča ob spornih vključevanjih dodatkov vedno prikimala delavcem.

"Gospodarsko zbornico pozivam, naj priporočila umakne ter javno in jasno prekliče. Obenem jih pozivamo k takojšnjemu dvostranskemu dialogu," je še dejal Počivavšek.