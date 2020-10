Kot da bolezni covid-19 ni: čez dan rekordne okužbe, zvečer zabava #video

Na Hrvaškem so v petek potrdili 2.242 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največ do zdaj. A ker pri sosedih kljub vse bolj neugodni epidemiološki sliki še ne zapirajo javnega življenja, možnost okužbe zaradi večernega in nočnega veseljačenja v hrvaških nočnih klubih namreč ni odvrnila od tega precejšnjega števila ljudi.

Javno dostopni posnetki, ki so jih v petek zvečer in v noči na soboto objavljali uporabniki družbenega omrežja Instagram, razkrivajo, da so bili številni hrvaški bari in diskoteke sinoči polni zabave željnih gostov.

Gneča na plesišču enega od lokalov v Splitu. Posnetek je bil na družbenem omrežju Instagram objavljen v petek zvečer malo pred polnočjo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot je razvidno s posnetkov, samozaščitno ni ravnal tako rekoč nihče, maske pa so v večini primerov nosili le natakarji v lokalih, ki so obratovali pozno v noč. V četrtek se je namreč iztekla omejitev hrvaške civilne zaščite, ki je obratovanje gostinskih lokalov in diskotek na Hrvaškem dopuščala do polnoči.

Največ barov in nočnih klubov je bilo nabito polnih v Zagrebu, kjer je bilo samo v petek pozitivnih 798 testov na novi koronavirus, in v Splitu. Prav Zagreb in Splitsko-dalmatinska regija imata trenutno najslabšo epidemiološko sliko na Hrvaškem.

Petkov prizor iz enega od lokalov v Vukovarju. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od začetka epidemije so pri naših južnih sosedih skupaj potrdili 33.959 primerov okužbe. Umrlo je 429 ljudi, ozdravelo pa jih je 23.785. Aktivnih primerov okužbe imajo na Hrvaškem tako trenutno blizu deset tisoč.

Hrvaški mediji so na gnečo v tamkajšnjih nočnih klubih sicer opozarjali že v začetku oktobra.

Medij Večernji list je prizore, ki so zelo podobni sinočnjim, tako objavil že 7. oktobra, ko je bilo na Hrvaškem dnevno odkritih desetkrat manj novih okužb kot v petek. Hrvaški epidemiologi so takrat opozorili, da gre za izredno tvegano početje.