Na Hrvaškem več kot dva tisoč novih okužb

Na Hrvaškem so v petek ob 8.087 opravljenih testih potrdili več kot dva tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Pristojni so zabeležili 2.242 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije, za boleznijo covid-19 pa je umrlo še 16 ljudi. Po podatkih lokalnih štabov civilne zaščite so v Zagrebu v zadnjih 24 urah potrdili 798 novih okužb, v Istri pa 29.

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index je v državi trenutno 9.745 aktivnih primerov okužbe. 731 bolnikov po okužbi potrebuje zdravljenje v bolnišnici, od tega jih 52 diha s pomočjo medicinskih ventilatorjev. Od začetka epidemije so pri naših južnih sosedih skupaj potrdili 33.959 primerov okužbe.

V zadnjih 24 urah umrlo še 16 bolnikov

Za boleznijo covid-19 je skupaj umrlo 429 bolnikov, od tega 16 v zadnjih 24 urah. Uspešno je po okužbi okrevalo 23.785 ljudi, od tega 875 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je trenutno 27.967 ljudi. Do danes so na Hrvaškem na novi koronavirus skupaj testirali 437.048 ljudi, od tega 8.087 v zadnjih 24 urah, so sporočili iz hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite.

Podatki županijskih štabov civilne zaščite kažejo, da so v Zagrebu v zadnjih 24 urah potrdili 798 novih okužb. V Istri, od koder so v zadnjih dneh poročali o več deset novih okužbah, so potrdili še 29 primerov okužbe. Spomnimo, da so na Hrvaškem v četrtek ob 7.313 opravljenih testih potrdili 1.867 novih okužb, kar je v primerjavi s petkovimi številkami drugo najvišje število dnevno potrjenih okužb od začetka epidemije.