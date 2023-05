Zaradi oskrunitve Korana v Iranu usmrtili dva moška

V Iranu so danes usmrtili dva moška, obsojena zaradi oskrunitve Korana in žalitve preroka Mohameda. Obsojena Sadrollah Fazeli Zarei in Youssef Mehrdad sta bila davi obešena, poročanje tisovne agencije iranskega pravosodja Mizan povzema francoska AFP.

Eden od obsojencev naj bi marca 2021 priznal, da je na svojem računu na družbenem omrežju objavil vsebino, v kateri je priznal sežig Korana in žalitev preroka Mohameda, je še zapisalo sodstvo.

Skupine za zaščito pravic zunaj Irana pogosto obsojajo takšna priznanja in trdijo, da so pogosto pridobljena pod prisilo. Po podatkih skupin za pravice, med drugim Amnesty International, v Iranu letno usmrtijo več ljudi kot v katerikoli drugi državi z izjemo Kitajske.

V Iranu so leta 2022 obesili 75 odstotkov več ljudi kot leto prej. Lani so v državi usmrtili najmanj 582 ljudi, kar je največ v državi od leta 2015 in precej nad 333 usmrtitvami, zabeleženimi leta 2021, sta v skupnem poročilu navedli skupina Iran Human Rights (IHR) in skupina Skupaj proti smrtni kazni (ECPM).