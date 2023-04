Tempirana biološka bomba v Sudanu

"Z zasedbo laboratorija za javno zdravje v Kartumu je povezano veliko biološko tveganje," je pojasnil Nima Sadeed Abid, predstavnik WHO v Sudanu in dogodek označil za izjemno nevarnega.

"Z zasedbo laboratorija za javno zdravje v Kartumu je povezano veliko biološko tveganje," je pojasnil Nima Sadeed Abid, predstavnik WHO v Sudanu in dogodek označil za izjemno nevarnega. Foto: Getty Images

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na "ekstremno biološko tveganje", potem ko so sudanski borci zavzeli laboratorij za javno zdravje v prestolnici Kartum.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili pred 10 dnevi. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek zvečer sporočil, da so se v Sudanu dogovorili o tridnevni prekinitvi spopadov, ki se je začela v torek ob polnoči in naj bi trajala 72 ur.

Sprti strani sta sicer že večkrat napovedali premirje, vendar ga doslej nista spoštovali. Podobno tudi tokrat ne moremo govoriti o popolni prekinitvi ognja, novinarji CNN so namreč približno pol dneva po objavi 72-urnega premirja v Kartumu slišali streljanje in zvok bojnih letal, katerih cilj je odpreti poti za civiliste. V severnem delu regije Kartum so izbruhnili hudi spopadi med sudansko vojsko in RSF, paravojaško silo, ki želi prevzeti nadzor nad državo, pričevanja ljudi povzema CNN. Sprti strani druga drugo obtožujeta kršitve dogovora o prekinitvi ognja.

Potencialna tempirana bomba

Neimenovani zdravstveni vir je za CNN povedal, da so borci RSF zavzeli laboratorij z vzorci bolezni in drugimi biološkimi materiali. WHO za zasedbo laboratorija ne krivi nobene strani, opozarja pa, da zdravstveni tehniki nimajo več dostopa do objekta. Prav tako v laboratoriju večkrat zmanjka elektrike, kar pomeni, da pravilno upravljanje shranjenega biološkega materiala za medicinske namene ni mogoče, še poroča CNN.

Nima Sadeed Abid, predstavnik WHO v Sudanu, je dogodek opisal kot "izjemno nevaren", saj laboratorij hrani izolirane vzorce otroške paralize, ošpic in kolere. "Z zasedbo laboratorija za javno zdravje v Kartumu je povezano veliko biološko tveganje," je še dodal.

Vir je za CNN povedal, da nevarnost predstavlja vsak oborožen konflikt, ki izbruhne v laboratoriju, ker bi ga to spremenilo v mikrobno bombo. "Potrebna je nujna mednarodna intervencija za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo in zaščito laboratorija pred oboroženimi spopadi. ​​Soočamo se z resnično biološko grožnjo," je neimenovani zdravstveni vir še pojasnil za CNN.