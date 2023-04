V Sudanu naj bi začelo veljati premirje

Blinken je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ponedeljek zvečer sporočil, da so se po intenzivnih pogajanjih sudanska vojska in paravojaške sile RSF dogovorile o prekinitvi spopadov po vsej državi. Ameriška vlada je ob tem sprti strani tudi pozvala, naj se v celoti držita sprejetega dogovora.

V spopadih umrlo več kot 400 ljudi

Sudan je prizorišče krvavih spopadov med silami poveljnika sudanske vojske Abdela Fataha al Burhana in njegovega namestnika Mohameda Hamdana Dagala, ki poveljuje paravojaškim silam RSF. V spopadih je po podatkih ZN do zdaj umrlo najmanj 420 ljudi, še okoli 3.500 pa je bilo ranjenih. Številne države so iz Sudana evakuirale diplomatsko osebje in državljane.

V Sudanu tri slovenske družine

V Sudanu so po navedbah zunanjega ministrstva tudi tri slovenske družine, ena v prestolnici Kartum, dve pa v pristaniškem kraju Port Sudan na severovzhodu države. Ministrstvo jim je svetovalo, naj bodo v varnih prostorih in naj jih ne zapuščajo. Družino, ki je v Kartumu, naj bi po navedbah ministrstva vključili v evakuacijo, ko bo to varno.