V Splitu višje globe za sprehajanje po ulicah v kopalkah in še ...

V Splitu je s 1. januarjem letos začela veljati nova odločba o komunalnem redu, v kateri so predpisane višje kazni za tiste, ki se bodo na ulicah to poletje sprehajali v kopalkah. Enaka globa, še poroča hrvaški Index, bo doletela tudi tiste, ki bodo uživali alkohol na javnih mestih.

Po novem vas poleti zaradi hoje v kopalkah in pitja alkohola na ulicah Splita lahko doleti kazen 150 evrov.

Predvidena je tudi globa za sprehajanje psa brez povodca, ki za fizično osebo znaša 66,36 evra, še poročajo iz Hrvaške.

Splitčane in njihove goste bo na ulicah nadzorovalo 21 komunalnih redarjev, še 12 pa jih bo čakalo v stavbi mestne uprave.

Dubrovnik že ima nekaj podobnega

Od avgusta 2020 imajo podobno odločbo o komunalnem redu tudi v Dubrovniku, lani pa so prvi goli turisti plačali občinskim redarjem kazni v višini tisoč hrvaških kun.

Nov splitski sklep o komunalnem redu so sprejeli na zadnji seji mestnega sveta v letu 2022, veljati pa je začel z novim letom. Po besedah ​​občinskega redarja Josipa Gabelice gre za obsežnejšo, natančnejšo in strožjo odločbo o kaznovanju kršiteljev v primerjavi s prejšnjo, namen pa je vzpostaviti red v mestu, predvsem na območju kulturnozgodovinskega jedra.

Občinska odločba je tako uvedla nov koncept predpisanih prepovedi, ki se nanašajo izključno na cono A, ki ima posebno zaščito, in na določbe, ki se nanašajo na območje vsega mesta. Tako kot v prejšnji odločbi je prepovedano postavljanje bankomatov in avtomatov na površini, ki so za javno uporabo, nova odločba pa v primerjavi s prejšnjo omogoča, da kaznovanje izvajajo občinski redarji.

Po novi odločbi o komunalnem redu bo oseba, ki jo bodo zalotili pri pitju alkohola na javni površini, plačala globo 150 evrov, prav toliko pa bodo oglobili osebo, ki se bo po mestu sprehajala napol gola.