Na splitskih ulicah seks, bruhanje, uriniranje: "Vse, kar nam je sveto, gostom ni!"

Prebivalci in turisti Splita so vse bolj zgroženi nad škandaloznimi prizori, ki se dogajajo v središču mesta. Pred dnevi je javnost šokiral par, ki se je strastem predal pri belem dnevu na javni površini, že maja pa je po spletu zaokrožil posnetek dveh turistk, ki sredi ulice urinirata v cvetlični lonec, pri čemer ena drugo snemata. Prizori uriniranja, bruhanja in razgrajanja so na splitskih ulicah vse pogostejši, kazni pa so prenizke, opozarjajo domačini in pristojne pozivajo, naj vendarle že enkrat ukrepajo.

Po spletu je začel krožiti posnetek iz središča Splita, ki prikazuje spolni odnos sredi ulice.

Po hrvaški zakonodaji je to kaznivo. Predvidena kazen je sicer še vedno napisana v nemških markah, tistih, ki bi morali kazni odrediti, pa ni nikjer, so zgroženi domačini.

V zakonu piše, da bo vsak, ki na javnem mestu žali ali omalovažuje moralna čustva državljanov, kaznovan z denarno kaznijo od 50 do 200 nemških mark ali do 30 dni zapora.

"To je treba kaznovati. Ne moreš priti na Dunaj in urinirati. Za to boš plačal od 500 do 1.000 evrov," je povedala Ana iz Zadra. V Zavodu za turizem Split trdijo, da bi morali povečati globe in število policistov.

"Obšel sem ves svet in na tak prizor še nisem naletel," je za Dnevnik Nove TV povedal mimoidoči.

Mnogi turisti so menili, da to ni prav in da bi jih v njihovi državi verjetno aretirali zaradi spolnih odnosov na javnem mestu.

"Po moje je to stvar bontona, ne glede na turizem. Vem, da se ljudje sprostijo, a teh situacij je preveč," je sklenila Ana iz Zadra.

Kljub prepovedi naokoli hodijo v kopalkah

"Gostje k nam prihajajo v velikem številu. Z nami ravnajo, kot da bi bili smeti, naše mesto pa stranišče," so povedali stanovalci iz središča mesta. "Vse, kar nam je sveto, gostom ni!" dodajajo.

V jutranjih urah je po Splitu vsako jutro opaziti plastenke in druge smeti, ko ostanejo od veseljačenja, so še povedali domačini. Med drugim so jezni tudi na to, da so prisotne opozorilne table, da je naokoli prepovedano hoditi v kopalkah, a se turisti zanje sploh ne zmenijo.

Turistki urinirali v cvetlični lonec

Prebivalce Splita je meseca maja šokiral tudi prizor, posnet na dvorišču ob Peškariji, ki ga je na uredništvo Slobodne Dalmacije takrat poslala domačinka. Dve tujki sta se ustavili pred vrati apartmaja, si spustili spodnjice in urinirali v cvetlični lonec v središču Splita.

Pa ne le to, ena od deklet je drugo pri tem tudi snemala, je še povedala domačinka in dodala, da verjetno za Instagram.