Počitnice na Hrvaškem: preberite, kaj vas čaka, da ne boste šokirani

Cene na Jadranu bodo to sezono marsikoga presenetile. Lani so zrasle minimalno, letos poleti pa lahko pričakujete do 50-odstotno podražitev. Trenutne cene so sicer za 30 odstotkov nižje, od julija pa bomo priča dodatnim podražitvam, piše Večernji list.

Vsako leto je na hrvaški obali vedno več dražjih hotelov, apartmajev, restavracij in vse manj prostih mest za turiste s povprečnimi dohodki. Zadnji dve sezoni so zaradi zmanjšanega povpraševanja cene minimalno zrasle, letos poleti pa bo bivanje v nekaterih hotelih na vrhuncu sezone dražje za kar 50 odstotkov.

"Letos smo priča občutnemu dvigu cen nastanitvenih in gostinskih objektov. Analize kažejo, da so se nastanitve v jadranskih hotelih in kampih v povprečju podražile za od 20 do 25 odstotkov glede na lansko leto, zaradi občutno povečanega povpraševanja in dobrega tempa rezervacij za glavno sezono pa se bodo cene v izjemnih primerih dvignile tudi do 50 odstotkov," je za Večernji list potrdila svetovalka Sanja Čižmar, direktorica svetovalnega podjetja 505 svetovanje, specializiranega za gostinstvo in turizem.

Cenejše ponudbe je lažje najti na jugu

Rastoča inflacija in rast skoraj vseh vhodnih stroškov, od hrane do stroškov energije in dela, gostiteljem nista pustila veliko manevrskega prostora.

"Toda hrvaški hotelski in turistični sektor ni edini, ki dviguje cene. Podobni trendi so prisotni v večini sredozemskih držav, zato ne verjamem, da bomo cenovno bistveno odstopali od drugih destinacij v Sredozemlju. Navsezadnje potrošniki zaradi splošnega vala naraščanja cen vseh vrst blaga in storitev pričakujejo višje cene. Bo pa umetnost slediti tržnim trendom in temu ustrezno prilagajati cene, da bi ohranili konkurenčnost," je še poudarila Čižmarjeva.

"Podražitve so največje v tistih objektih, ki v zadnjih dveh letih niso dvigovali cen, v družinskih namestitvah pa pogosto ne presegajo deset odstotkov. Na srečo imamo nabor za vsak žep, od premium in standardnih do nizkocenovnih ponudb," je povedal Nedo Pinezić, svetovalec za družinske nastavitve.

Spomnil je, da cene z bližanjem glavnega dela sezone še rastejo. "Cene so trenutno za 30 odstotkov nižje, od julija pa bomo verjetno priča dodatnim podražitvam. Na primer, nočitev v apartmaju s tremi zvezdicami za štiri osebe, ki je prej stala 80 evrov, v času pandemije sto evrov, se bo zdaj povišala na od 110 do 130 evrov, v vrhuncu sezone pa bo verjetno še dražje," je dodal Pinezić.

Cenejše ponudbe je lažje najti na obali proti jugu. Tako na primer na nekaterih otokih, pa tudi v manjših krajih na območju Makarske niso zgoščeni dragi hoteli kot v Istri, veliko je tudi cenovno dostopnih družinskih prenočišč.

Zaradi podražitve goriv bodo dražje tudi cene trajektov

Potem ko so se povišale cene goriv, so pri Jadroliniji in Rapski plovidbi konec aprila, prvič po letu 2010, povišali cene trajektnih vozovnic. Vse vozovnice za trajekt, ne glede na linijo, so se zunaj sezone podražile za štiri kune na osebo, v sezoni pa boste za vozovnico na osebo odšteli osem kun več.

Za otroke so se cene trajektnih vozovnic povišale od dveh do štirih kun, za osebne avtomobile, avtodome in počitniške prikolice pa osem kun zunaj sezone in 16 kun v sezoni.

Vozovnice za trajekt bodo v sezoni dražje za osem kun na osebo. Foto: Gregor Pavšič

Kljub podražitvam in vojnemu dogajanju pričakujejo dobro turistično sezono

Ruska invazija na Ukrajino ni bistveno vplivala na rezervacije, so zapisali turistični ponudniki, se je pa do zdaj pokazalo, da je v tej sezoni najmanj povpraševanja na jugu, na primer za Brač, Korčulo, Makarsko riviero.

"Od bolj konkretnih kazalnikov, ki so nastali kot posledica neprijetnih dogodkov v Ukrajini, je turistični sektor sprva opazil trend upočasnjevanja rezervacij, vendar brez večjih odpovedi. Po takšnem začetnem učinku so se razmere stabilizirale, rezervacije so bile ponovno izrazite in pričakujemo dobro turistično sezono na Hrvaškem," so nam povedali na Hrvaški turistični zvezi.

"Ugotavljamo, da imata trga Ukrajine in Rusije v celotnem realiziranem turističnem prometu sicer okoli dvoodstotni delež, tako da bomo pomanjkanje prometa s teh trgov nadomestili z rezultati, doseženimi na drugih trgih," so dodali.

Do zdaj so zabeležili sedem milijonov nočitev

Po drugi strani pa je dinamika turističnega prometa na Hrvaškem stabilna, so dejali. To potrjuje tudi dozdajšnji letošnji turistični promet. Na Hrvaškem je namreč po sistemu eVisitor od začetka leta realiziranih skoraj sedem milijonov nočitev, kar predstavlja visokih 85 odstotkov rezultatov v primerjavi z enakim obdobjem v rekordnem letu 2019.

Covid-19 slovenskih turistov ni bistveno zaustavil

Slovenija je tradicionalno eden najpomembnejših trgov z največjim turističnim prometom. Tako je Slovenija po prometu na drugem mestu, takoj za vodilno Nemčijo. Če pogledamo rezultate iz rekordnega in predkoronskega leta 2019, je bilo s slovenskega trga 1.579.864 prihodov in 10.928.466 prenočitev. Leta 2020 je bilo s tega trga 988.476 prihodov in 8.292.648 prenočitev, leta 2021 pa 1.166.826 prihodov in 8.909.214 prenočitev.

Čeprav je bilo v zadnjih dveh letih manj turističnega prometa kot leta 2019, je to izključno posledica pandemije in omejitev potovanj, a je slovenski trg kljub temu ohranil svoj pomen in pomemben delež v celotnem turističnem prometu, približno 10–11 odstotkov, torej je ostala na drugem mestu najpomembnejših trgov po realiziranem turističnem prometu, so še pojasnili na hrvaški turistični agenciji.