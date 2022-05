V Splitu razburjajo cene sladoleda, najdražja je kepica slovenskega

Turistična sezona je pred vrati, kar se v Splitu pozna tudi pri cenah sladoleda, piše dalmatinski časopis Slobodna Dalmacija. Konec aprila so poročali, da so se cene kepice sladoleda od leta 2015 ponekod že podvojile, zdaj pa so odkrili še dražje ponudnike.

"V manj kot dveh tednih so se v mračni rudnik sladoledarjenja odločili vstopiti še trije ponudniki," piše Slobodna Dalmacija in navaja cene v Gelateriji Bono, kjer za majhno porcijo sladoleda v lončku zaračunajo 13 kun (1,7 evra), za veliko porcijo pa 18 kun (2,4 evra).

Najdražjo "običajno kepico" so medtem našli v franšizi slovenskega sladolednega butika aROMA. "Tam boste (oziroma bolj verjetno ne boste) za njihov osvežilni užitek brez glutena, umetnih arom in ojačevalcev okusa plačali 16 kun (2,1 evra, op. p.)," so zapisali v dalmatinskem časopisu, za katerega je prodajalka omenjenega sladoleda izjavila: "Zavedamo se, da naše cene niso za domačine, turisti pa so za to pripravljeni plačati."

Ob tem v Slobodni Dalmaciji pišejo, da so cene sladoleda nedvomno tudi posledica (pre)napihnjenih najemnin za lokale v mestu. "Očitno je to ta napredek, na katerega že leta upamo," so grenko dodali.

K njihovemu zapisu pa velja dodati, da smo v Sloveniji očitno še "naprednejši". Predvsem v središču Ljubljane, kjer so cene kepice sladoleda pri večjem delu ponudnikov višje od 2,4 evra.

