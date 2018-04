9 pravljičnih razlogov za prvomajsko Hrvaško

Vsebino omogoča Kompas

Pomlad že kliče na morje. Skoraj prazne plaže, kjer se lahko v toplem zavetrju predajamo spomladanskim sončnim žarkom, dolgi sprehodi ob morju in bujno zelenje nas že vabijo, da se znova prepričamo, zakaj se vedno tako radi vračamo na hrvaško obalo.

Ob Jadranu so najlepše plaže na svetu in najbolj romantično je prav zdaj, ko še ni neznosne sončne pripeke in prehude gneče. Jadran vedno vabi, prvi maj pa obljublja naravnost pravljičen oddih pri sosedih.

Kje boste letos spili svoj prvi dopustniški koktajl ali kapučino? Bi radi poležavali pod borovci ali se sprehajali po skalnatih plažah? Med najbolj priljubljenimi kraji za prvomajske počitnice ob Jadranu sta Rovinj s svojim Crvenim otokom in Medulin, kjer lahko čisto vsak najde kotiček po svojem okusu.

Zakaj prvomajske počitnice preživeti na Hrvaškem?

Ne glede na to, kateri del obale je vaš najljubši – slikovita Istra, romantični Kvarner ali edinstvena Dalmacija – povsod si lahko ustvarite dopust po svojih željah.

Sveže ribe, dobro vino in brezskrbno lenarjenje na dosegu roke. Za pot tja in nazaj boste porabili približno dva rezervoarja goriva ali še manj. En Dragojevićev CD se bo zavrtel le trikrat in boste tam. Res je blizu! Ob prihodu vas bodo pozdravili prijazni domačini, ki jih boste takoj razumeli, ker zdaj že znate Cesarico na pamet.

Že vrsto let hrvaško morje in obala prejemata najvišje ocene mednarodnih institucij za kakovost. Za prvomajske praznike je morje sicer še malce hladnejše, a morska sol na telo vseeno deluje blagodejno, zato se kar opogumite. Nekateri pozimi skačejo v Blejsko jezero.

3. Prvovrstna nastanitev in obilo prostora

Na Hrvaškem ni več neurejenih nastanitvenih zmogljivosti. Hoteli so dandanes odlični in ponekod nadstandardni. Prav tako zasebne namestitve in vrhunski kampi, vse to na edinstvenih lokacijah ob morju.

V obdobju prvomajskih počitnic vas poleg prijetnega, sončnega vremena pričakajo tudi prazni prostori na plaži. Drugače kot v poletnih mesecih, ko se je treba za prostor v senci stisniti k neznani nemški družini.

4. Domača jedača in pijača

Obisk na Hrvaškem je vedno priložnost za poizkušanje zdrave mediteranske kuhinje na osnovi rib, oljčnega olja in zelenjave. Vsak dan lahko na krožnik dobite sveže ujeto ribo, kjerkoli in kadarkoli.

Ne zamudite istrskih tartufov, kvarnerskih škampov in dalmatinskih lignjev. Zdrava kuhinja je na hrvaškem zdrava tudi za vaše žepe – vedno si lahko namreč privoščite sardele ali inčune, vrhunske ribice po ugodni ceni. In nikoli ne pozabite, ribe morajo plavati trikrat – v morju, olju in vinu.

5. Nacionalni parki

Vedno si lahko privoščimo pomirjujoč sprehod v naravi. Na Hrvaškem najdemo številne nacionalne parke in ob dobrem načrtovanju jih lahko v nekaj dneh obiščemo celo več. Na poti v Dalmacijo si lahko ogledate NP Plitvice, NP Krka, NP Kornati, Šibeniško katedralo in utrdbo sv. Nikole, zgodovinsko jedro Trogirja, in še in še.

6. Klape in konobe

Tradicionalna dalmatinska ljudska glasba je del mediteranske kulture in gre hitro v uho. Harmonično prepletanje moških glasov ob spremljavi mandolin navduši tudi marsikaterega Slovenca. Poseben čar glasbi doda ambient, ta je najbolj pristen v objemu kamnitih konob ob dobri kapljici, pršutu in domačem siru.

7. Vreme za aktivnost

Povprečna temperatura je od 17 do 19 stopinj, kar je idealno za tek po plaži ali panoramsko vožnjo s kolesom. Ceste so obnovljene, brez vsakršnih lukenj in naravnost idealne za poganjanje pedal vzdolž obale. Plaže pa so redno čiščene, zato ni skrbi, da bi ob bosonogi rekreaciji staknili poškodbo.

8. Vožnja s trajektom

Ti mogočni stroji, dolgi kakšnih 20 metrov, ne navdušujejo le otrok in odraslih otrok, temveč so v večini primerov edina vez med kopnim in vašim rajskim kotičkom. So dovolj stabilni, da papirnate vrečke niso potrebne, in hitro dosežejo svoj cilj. Na palubi vas pozdravita prijetno, toplo sonce in pomladanski vetrič, ki okrepi občutek svobode. Med vožnjo lahko uprizorimo klasičen prizor iz filma Titanik ali pozdravimo jato spremljajočih delfinov. Na krovu je tudi barček, ki je morda edini bar, kjer nihče ne gleda grdo, če si prineseš lasten sendvič.

9. Kulturne, zabavne in športne prireditve

Vse od rekreativne Parenzane do festivala cvetja v Sv. Filipu in Jakovu. Hrvaška slovi po svoji pestri izbiri prireditev tudi na obali. V Zadru je Outdoor festival, v Plavi laguni v Poreču polmaraton, v Lošinju se lahko v okviru kuhinjskega festivala kulinarično razvajate. Pomlad na obali je lepa in ni bojazni, da bi vam bilo kdaj dolgčas.