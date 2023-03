V najprestižnejšem ljubljanskem hotelu za pomoč žrtvam potresa veliki dobrodelni turški zajtrk

Veliki turški zajtrk za pomoč žrtvam potresa v Siriji in Turčiji sponzorirata revija The Adriatic in hotel Grand Plaza. Postregli ga bodo v petek, 10. marca, od 8.30 do 10.30 v VIP-salonu v hotelu Grand Plaza na Slovenski cesti 60 v Ljubljani, na njem pa bodo zbirali sredstva za žrtve potresa v Turčiji in Siriji.

S seboj lahko pripeljete prijatelje in sodelavce ter v potresni sklad darujete 15 evrov prispevka. Sredstva lahko darujete v gotovini ali pa prek dobrodelne povezave.

Dogodek za dober namen v celoti podpirajo na Inštitutu za strateške rešitve, kjer pravijo, "da bi bili zelo veseli, če bi se jim na jutranjem klepetu pridružili njihovi poslovni partnerji in prijatelji".