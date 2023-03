To je Erdoganov izzivalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški opoziciji, sestavljeni iz šestih strank, ki so napovedale boj proti aktualnemu turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na prihajajočih parlamentarnih in predsedniških volitvah v maju, se je po sporu pretekli teden danes uspelo zediniti glede skupnega kandidata. To je Kemal Kilicdaroglu, vodja glavne turške opozicijske stranke CHP.