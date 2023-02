Erdogan obljubil gradnjo 200 tisoč novih domov: Nobena stavba ne bo višja od štirih nadstropij

Uničujoč potres, ki je pred dvema tednoma prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je samo v Turčiji terjal več kot 41 tisoč življenj.

Po besedah Erdogana je okoli 118 tisoč stavb podrtih, močno poškodovanih ali pa jih je treba nujno porušiti. Obljubil je, da se bodo marca začela obnovitvena dela za izgradnjo 199.739 domov, od tega več kot 130 tisoč v najbolj prizadetih pokrajinah Hatay, Kahramanmaras in Malatya, navaja AFP.

"Nobena od teh stavb ne bo višja od treh ali štirih nadstropij," je dejal, potem ko se je v potresu zrušilo več visokih stanovanjskih blokov.

Erdogan: Stavbe bodo zgrajene z uporabo pravih metod

Po mnenju strokovnjakov ima Turčija sicer ustrezne predpise glede gradnje, vendar tamkajšnja gradbena podjetja pogosto gradijo stavbe slabe kakovosti, ki močnih potresov ne zdržijo.

"Stavbe bodo zgrajene /.../ na trdnih tleh in z uporabo pravih metod," je obljubil turški predsednik in dodal, da bodo nove stavbe zgrajene stran od potresnih prelomnic. "Naše državljane, ki živijo v šotorih in kontejnerskih mestih, bomo v enem letu začeli seliti v trdne, varne in udobne domove," je zagotovil. Po njegovih besedah je država sicer zagotovila zatočišče približno 1,6 milijona ljudem v regiji.