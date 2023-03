Izgredi v Turčiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija v Turčiji je aretirala sedem ljudi po izbruhu nasilja na nogometni tekmi v Turčiji, ker so napadli ekipo, ki prihaja iz kurdskega mesta Diyarbakir.

Urad guvernerja v provinci Bursa na severozahodu Turčije je sporočil, da so bili trije javni uslužbenci odstavljeni s svojih dolžnosti na nedeljski tekmi med Bursaporjem in Amedsporjem iz Diyarbakirja.

Sprožen je bil postopek proti vpletenim v napad v garderobah po tekmi in tudi proti tistim, ki so med tekmo kazali transparente. Za zdaj so pridržali sedem ljudi.

Amedspor je na tretjem mestu v tretji turški ligi, v kateri je v nedeljo z 1:2 izgubil proti Bursasporju.

Napeto ozračje je bilo že noč pred tekmo. Ekipo so pred hotelom pričakali tudi rasistični vzkliki in ognjemeti, vse skupaj pa se je nadaljevalo naslednji dan in na sami tekmi.

Sovražnost do Amedsporja je na tekmi vključevala rasistične slogane in prikazovanje fotografij, ki namigujejo na uboje kurdskih javnih osebnosti v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.