V močnem deževju umrlo 14 ljudi

V severozahodni provinci Pakistana je zaradi močnega deževja umrlo najmanj 14 ljudi, so danes sporočile pristojne oblasti. Med žrtvami so tudi otroci. Oblasti se bojijo, da bo število umrlih še naraslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Največ ljudi je življenje izgubilo, ko je v tri hiše iz blata v okrožju Khyber v pakistanski provinci Khyber Pakhtunkhwa udarila strela, je sporočil tiskovni predstavnik pokrajinskega organa za obvladovanje nesreč. Dodal je, da pristojne službe še vedno zbirajo podatke, in obstaja bojazen, da bo število smrtnih žrtev v prihodnosti še naraslo.

V okrožju Abotabad se je zaradi močnih padavin podrla streha hiše in pod seboj pokopala sedem družinskih članov. Reševalci so našli tri trupla in dva poškodovana, reševanje pa še vedno poteka.

V gorskih regijah države so zaradi zemeljskih plazov, ki jih je sprožil močan dež, blokiranih več cest.

V Pakistanu so poplave in preostale naravne katastrofe v zadnjih letih vse pogostejše. Podnebni strokovnjaki opozarjajo, da gre za posledico globalnega segrevanja.