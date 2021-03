Narasle vode mlademu paru na poročni dan odnesle hišo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzhodno obalo Avstralije je v zadnjih dneh prizadelo obilno deževje, ki je na nekaterih območjih povzročilo obsežne poplave. Na družbenih omrežjih je veliko pozornosti vzbudil posnetek, ki kaže, kako so narasle vode mlademu paru ravno na poročni dan odnesle počitniško hišo. V nižje ležečih predelih Sydneyja je zaradi poplav svoje domove moralo zapustiti več tisoč ljudi.

Sarah Soars in Joshua Edge sta v severnem predmestju Sydneyja najela počitniško hišo, po prvotnih načrtih pa sta nameravala v soboto pred hišo oziroma na bregu reke Manning dahniti usodni da. Zgornji posnetek, ki kaže, kako so narasle vode mlademu paru odnesla počitniško hišo, so posneli sosedje.

Mladi par, ki je skupaj že devet let, je bil v tem času, ko je voda odnesla hišo, na srečo pri sorodnikih. "Dobesedno jo je odneslo kot bivalni čoln, celo hišo mislim, popolnoma nepoškodovano," je dejal solastnik hiše Peter Bowie. "Vse je bilo zelo hitro. Hišo je odneslo približno kilometer navzdol. Samo dvignilo jo je in poneslo," je pojasnil Bowie.

Zaradi poplav svoje domove zapustilo več tisoč ljudi

Razmere v Novem Južnem Walesu, zlasti v nižje ležečih predelih v okolici Sydneyja, so zaradi poplav zelo resne. Zaradi naraslih voda je moralo svoje domove zapustiti več tisoč ljudi, na stotine se jih je zbralo v evakuacijskih centrih. Zaradi poplav bo na prizadetih območjih v ponedeljek odpadel pouk, prebivalce pa oblasti naprošajo, naj v nenujnih primerih ne zapuščajo svojih domov.

Zaradi poplav je moralo svoje domove na vzhodni obali Avstralije zapustiti več tisoč ljudi. Foto: Reuters

Po poročanju BBC lahko na območju Sydneyja v naslednjih 12 urah zapade do sto milimetrov dežja, na območju Modrega gorovja zahodno od mesta pa celo 300 milimetrov. Meteorologi ljudi naprošajo, naj se zavedajo nevarnosti obilnega deževja in močnih vetrov, zaradi katerih se vremenske razmere lahko v trenutku spremenijo v katastrofo, še poroča BBC.