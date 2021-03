London: Ustavitev izvoza AstraZenece bi škodila ugledu EU

Velika Britanija je danes opozorila Evropsko unijo pred ustavitvijo izvoza cepiva AstraZeneca proti bolezni covid-19, če ne bo dobila svojih dogovorjenih odmerkov. Britanski obrambni minister Ben Wallace je opozoril, da bi to bilo kontraproduktivno in da bi škodilo ugledu EU.

Britanski obrambni minister Ben Wallace se je tako odzval na izjavo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v soboto v pogovoru za medijsko skupino Funke zaostrila ton glede družbe AstraZeneca zaradi nižjih dobav cepiva proti bolezni covid-19, poroča STA. Šele ko bo družba izpolnila svoje obveznosti do EU, lahko začne dobavljati cepivo drugim državam, je poudarila von der Leynova in znova zagrozila z možnostjo prepovedi izvoza cepiva.

"Imamo možnost prepovedati načrtovan izvoz. To je sporočilo AstraZeneci: 'Najprej izpolnite pogodbo z Evropo, preden začnete izvažati cepivo v druge države,'" je dejala von der Leynova. Britansko-švedskemu farmacevtskemu gigantu je očitala, da je v prvem četrtletju v EU dobavil le 30 odstotkov od dogovorjenih 90 milijonov odmerkov cepiva. Povedala je tudi, da je EU podjetju AstraZeneca v petek poslala uradni dopis zaradi težav z dobavo.

Britanski minister za obrambo: Takšno ravnanje EU bi bilo kontraproduktivno

Britanski obrambni minister Ben Wallace je danes ocenil, da bi poskus "gradnje zidov" okoli proizvodnje cepiv škodil britanskim in evropskim državljanom, škodil pa bi tudi EU, ki je ponosna na spoštovanje vladavine prava. Za Sky News je morebitno blokado izvoza cepiv s strani EU označil tudi za kontraproduktivno, saj proizvodnja cepiv temelji na sodelovanju.

S tem bi EU spodkopala možnosti svojih državljanov, da bi imeli ustrezen program cepljenja, to pa bi preprečila tudi drugim državam po svetu, je dejal Wallace. Meni, da bi to škodilo ugledu EU, ki bi to škodo kratkoročno težko odpravila. Medtem ko se Unija sooča s pomanjkanjem cepiv med tretjim valom pandemije in vnovičnimi omejitvami javnega življenja, so v Veliki Britaniji z enim odmerkom proti bolezni covid-19 cepili že polovico odraslih oziroma skoraj 27 milijonov ljudi. Samo v petek so cepili 711.156 ljudi, piše STA.