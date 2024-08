Izrael je napad izvedel med jutranjo molitvijo. Šolo so zadele tri izraelske rakete, incident pa je civilna zaščita opisala kot "grozljiv pokol", številni naj bi bili ujeti v ruševinah.

Izraelska vojska je napad potrdila, vendar ni navedla nobenih podatkov o žrtvah. Pred napadom so bili sprejeti številni ukrepi, da bi zmanjšali tveganje za civiliste, je zatrdila. Hamas je stavbo uporabljal kot skrivališče za teroriste in poveljnike, od tam so načrtovali in pripravljali napade na izraelske vojake in Izrael, je dodala.

Izraelska vojska je pri tem ponovno poudarila, da Hamas sistematično krši mednarodno pravo, saj deluje iz civilnih skrivališč, civiliste pa izrablja kot živi ščit za svoje teroristične dejavnosti.

Na napad se je odzval Islamski džihad, ki je opozoril, da napad med jutranjo molitvijo potrjuje, da je bil sovražnikov cilj pobiti čim več civilistov, vključno z otroki in starejšimi. Izraelska vojska za napade na šole uporablja enako lažno pretvezo kot za napade za uničenje bolnišnic na območju Gaze, so navedli.

Življenje izguubilo skoraj 40 tisoč ljudi

Vojna v Gazi je izbruhnila po napadu Hamasovih borcev na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov. Hamas je zajel tudi okoli 250 talcev, med njimi jih je 111 še vedno v ujetništvu gibanja na območju Gaze. V izraelskih povračilnih napadih je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih že skoraj 40.000 ljudi.