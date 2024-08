ZDA, Egipt in Katar pozvale Izrael in Hamas, naj obnovita pogajanja

ZDA, Egipt in Katar so v četrtek v skupni izjavi pozvale Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj obnovita pogajanja za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja na območju Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael je sporočil, da se strinja z nadaljevanjem pogovorov.

"Obe strani smo pozvali, naj v četrtek, 15. avgusta, v Dohi ali Kairu nujno nadaljujeta razpravo, da bi odpravili vse preostale vrzeli in nemudoma začeli izvajati dogovor," piše v skupni izjavi, ki so jo podpisali predsednik ZDA Joe Biden, njegov egiptovski kolega Abdel Fatah al Sisi in katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani.

Kompromisni predlog predvideva tri faze

V njej opozarjajo obe strani, da ni več časa in izgovorov za nadaljnje odlašanje. "Čas je, da izpustimo talce, začnemo prekinitev ognja in izvajamo ta sporazum," so še zapisali.

Posredniki so v pismu navedli še, da so "pripravljeni predstaviti končni kompromisni predlog, ki bi rešil preostala vprašanja glede izvajanja na način, ki bo izpolnil pričakovanja vseh strani". Kot so pojasnili, sporazum temelji na načelih, ki jih je 31. maja predstavil ameriški predsednik Biden in so bila potrjena z resolucijo Varnostnega sveta ZN, urediti pa je treba le še nekaj podrobnosti.

Maja predstavljeni predlog predvideva tri faze. V prvi bi prekinitev ognja veljala šest tednov, izraelska vojska bi se umaknila iz Gaze, izraelske oblasti pa bi izpustile tudi nekaj sto palestinskih zapornikov. Hamas bi v zameno izpustil vse talce, zajete med vdorom v Izrael 7. oktobra lani. Naslednji dve fazi predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Izrael se strinja z nadaljevanjem pogovorov

Izrael je v četrtek zvečer sporočil, da se strinja z nadaljevanjem pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "V skladu s predlogom ZDA in posrednikov bo Izrael 15. avgusta na dogovorjeno lokacijo poslal delegacijo pogajalcev, da bi se dogovorili o končnih podrobnostih sporazuma," je sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Izrael z ostrim opozorilom Hezbolahu

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v četrtek opozoril, da se bo Izrael boril proti Hezbolahu z vso močjo, če bo to libanonsko šiitsko gibanje nadaljevalo agresijo čez mejo na izraelsko ozemlje. V sporočilu, ki ga je naslovil na prebivalce Libanona, je zagotovil, da Izrael ne bo dovolil, da Hezbolah destabilizira regijo.

"Ne bomo dovolili, da milica Hezbolah destabilizira mejo in regijo," je opozoril Galant. "Če bo Hezbolah nadaljeval agresijo, se bo Izrael proti njemu boril z vso močjo," je dejal obrambni minister v sporočilu, naslovljenem na prebivalce sosednjega Libanona.

"Kdor se igra z ognjem, mora pričakovati uničenje," je Galant ob tem citiral arabski pregovor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po Galantovih besedah si Izrael prizadeva za mir, blaginjo in stabilnost na obeh straneh izraelsko-libanonske meje.

Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom skoraj vsakodnevno prihaja do izmenjave ognja med izraelsko vojsko in Hezbolahom vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi.

Večina napadov je bila doslej omejena na območja ob meji, nedavna uboja političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu pa sta okrepila strahove pred razširitvijo spopadov v regiji. Iran in njegovi zavezniki, med drugim Hezbolah in Hamas, so namreč napovedali maščevanje Izraelu.