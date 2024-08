Čeprav verjetnost iranskega napada na Izrael ostaja visoka, so predstavniki Bele hiše ocenili, da bi diplomatska prizadevanja ZDA lahko obrodila sadove in da obstaja možnost, da si bo Iran glede obsežnega napada premislil.

ZDA so Iran tudi jasno opozorile na nevarno stopnjevanje napetosti v regiji, kar bi lahko imelo posledice tudi za stabilnost režima pod vodstvom novega predsednika Masuda Pezeškjana, še poroča časnik.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Teheran tudi vztraja, da ne želi stopnjevati napetosti v regiji, a meni, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti.

ZDA si medtem skupaj z zaveznicami prizadevajo za umiritev napetosti med Iranom in Izraelom. Partnerji v regiji pod vodstvom ZDA so Izrael tudi pozvali, naj se na morebiten napad Irana odzove zadržano, saj cilj ne sme biti vsesplošna regionalna vojna.