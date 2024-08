V izraelskem napadu na Libanon ubitih pet ljudi

V izraelskem zračnem napadu na jugu Libanona je bilo danes ubitih pet ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Po navedbah varnostnega vira so bili ubiti pripadniki libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v Bejrutu, je bila peterica ubita v izraelskem napadu na hišo v kraju Majfadun, ki leži kakih 30 kilometrov od izraelsko-libanonske meje. Iskanje morebitnih drugih žrtev pod ruševinami se nadaljuje, je navedlo za državno tiskovno agencijo NNA.

Varnostni vir, ki ni želel biti imenovan, pa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so bili vsi borci Hezbolaha.

Izraelska vojska je napadla vojaški objekt Hezbolaha

Izraelska vojska je v zvezi z napadom v južnem Libanonu sporočila, da je napadla vojaški objekt Hezbolaha, ki so ga uporabljali "teroristi". Ti so hoteli izvesti teroristične napade na Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na severu Izraela je bil po poročanju izraelskih medijev skoraj istočasno huje poškodovan moški, ženska pa lažje. Očividci so posneli dron, domnevno poln eksploziva, ki je pristal v obalnem mestu Naharija. Po poročanju časnika Times of Israel je Hezbolah izvedel napad z dvema brezpilotnima letalnikoma, od katerih je enega prestregla izraelska protiraketna obramba.

Narašča strah pred širitvijo napadov

Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom skoraj vsakodnevno prihaja do izmenjave ognja med izraelsko vojsko in Hezbolahom vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi.

Večina napadov je bila doslej omejena na območja ob meji, nedavna uboja političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu pa sta okrepila strahove pred širitvijo spopadov v regiji.