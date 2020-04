V Italiji spet več mrtvih, a so optimisti. Iz Španije prihajajo spodbudne novice.

Osrednji žarišči koronavirusa v Evropi sta Španija in Italija. Po številu smrti sta celo prvi na svetu, po okuženih so pred njiju stopile le ZDA. A je v obeh državah videti trend manjše umrljivosti, kot smo je bili deležni še pred dnevi, pa čeprav se je pri naših zahodnih sosedih v zadnjih 24 urah število dnevnih smrti spet nekoliko povečalo.

Španija je v zadnjih dneh po številu okuženih z boleznijo COVID-19 prehitela Italijo, kjer se z nepredvidljivim virusom konkretneje ubadajo najdlje na Stari celini.

A so naši zahodni sosedi še vedno država z največ umrlimi. Do današnjega dne so zabeležili več kot 16 tisoč primerov s smrtnim izidom. Na drugem mestu je z več kot 13 tisoč umrlimi Španija.

Čeprav število primerov z najbolj črnim izidom še narašča, pa strokovnjaki opazujejo odstotek in trend, ki se nagiba v bolj pozitivne sfere. V Španiji je denimo v nedeljo umrlo 674 ljudi, a je to najmanjša številka po 24. marcu.

V Španiji opažajo manjši trend rasti umrlih

Upajo, da so vrh dosegli pred štirimi dnevi, ko je bilo zaradi koronavirusa 950 smrtnih primerov. Osem dni zapored so beležili več kot 800 dnevno umrlih, zato je padec na grafu v zadnjih dneh prinesel žarek upanja, da bi se lahko stanje začelo obračati v pozitivno smer.

Po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva je rast umrlih zdaj 5,1 odstotka, v začetku preteklega tedna pa je znašala še 12 odstotkov.

V Španiji upajo, da bodo v prihodnjih lahko poročali o novem napredku. Foto: Reuters

Od vseh okuženih je bilo približno 60 tisoč hospitaliziranih, sedem tisoč jih je potrebovalo intenzivno nego, 40 tisoč pa je tistih, ki so zapustili bolnišnico ozdravljeni.

"Po različnih analizah beležimo, da se stopnja rasti zmanjšuje v vseh avtonomnih skupnostih," pravi direktorica CCAES Maria Jose Sierra.

Italija želi ugotavljati razširjenost koronavirusa s testi na protitelesa Italija želi s testiranjem prebivalcev na prisotnost protiteles ugotoviti razširjenost novega koronavirusa med ljudmi. S tem namenom nameravajo v državi kmalu začeti jemati vzorce krvi med ciljnimi skupinami v vseh deželah. S testiranjem bi ugotovili, kateri ljudje so razvili odpornost na virus in so bili z njim v stiku, ne da bi to vedeli. Ukrep je pomemben tudi z vidika t. i. druge faze, v kateri bo vlada začela s postopnim rahljanjem nekaterih ukrepov, je za italijansko tiskovno agencijo Ansa pojasnil predsednik znanstvenega posvetovalnega organa ministrstva za zdravje Franco Locatelli. Kot je dodal, bodo v kratkem določili kriterije za določitev ciljne populacije, na kateri bodo izvedli testiranje. Med drugim bodo upoštevali starost, v luči načrtov za ponoven zagon nekaterih panog pa tudi delovna mesta testiranih. Po besedah Locatellija razmišljajo tudi o možnosti uvedbe uradnega potrdila o imunosti, ki bi lahko služilo kot merilo pri vračanju na delo. Že sedaj pa denimo v Italiji poteka zbiranje krvne plazme ljudi, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom. Z njo po načelu pasivne imunizacije v omejenem obsegu zdravijo obolele. Doslej izvedene študije namreč kažejo pozitivne rezultate, a postopka še niso izpeljali pri večjem številu ljudi, piše avstrijska tiskovna agencija APA. Vir STA

V Italiji do sobote padalo, v nedeljo spet nekoliko poskočilo

Tudi v Italiji so največ smrti zabeležili ob prehodu iz marca v april. Največ jih je umrlo 28. marca, ko so zapisali število 919. V nedeljo je umrlo 636 Italijanov, kar je nekoliko več kot dan prej (525), a stanje ocenjujejo kot stabilno. Kljub vsemu je alarmna lučka še vedno prižgana.

Zato pa vidijo boljše nadaljevanje ob pogledu na dejstvo, da je manj primerov, ki bi potrebovali bolnišnično oskrbo. Na intenzivni negi je 3898 ljudi, kar je 79 manj kot dan prej.

V Italiji so v nedeljo naredili bistveno manj brisov. Foto: Reuters

Skupno število okuženih je prek 132 tisoč. V zadnjih 24 urah so zabeležili 3599 novih, medtem ko jih je bilo v soboto 4316, dan prej pa še 500 več. V nedeljo je bilo narejenih le 30 tisoč novih brisov, kar je bistveno manj kot v preteklih dneh, ko so jih vzeli tudi tretjino več. Na vsakih 8,4 brisov beležijo en primer okužbe.

V Franciji tudi bolj spodbudni zvoki

"Današnji podatki potrjujejo trend zmanjševanja. Tolaži nas, da vidimo učinkovito zadrževanje širjenja okužbe," je dejal Luca Richeldi, šef pulmologije pri Gemelliju in član znanstvenega odbora na področju civilne zaščite.

Foto: Reuters

Šok so v začetku aprila doživeli tudi Francozi. Največ smrtnih primerov je bilo 3. aprila - malce manj od 600 -, v zadnjih dneh pa je število krepko upadlo. V nedeljo so morali poročati o 357 ljudeh, ki niso bili kos koronavirusu. Po številu umrlih so Francozi četrti na svetu.