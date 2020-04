Med žrtvami koronavirusa tudi mati Pepa Guardiole

"Vodstvo Manchester Cityja z veliko žalostjo sporoča, da je po okužbi s koronavirusom preminula mama Pepa Guardiole, Dolors Sala Carrió. Bila je stara 82 let. Vsi v klubu v tem žalostnem času Pepu in njegovi družini ter prijateljem izrekamo iskreno sožalje," so zapisali pri Manchester Cityju.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Guardiola, ki je zadnje dni preživel doma v Barceloni, je sicer že konec marca v boju s koronavriusom doniral milijon dolarjev medicinski fakulteti v Barceloni in fundaciji Angel Soler Daniel. Denar pa so uporabili za nakup medicinske opreme in zaščitne materiale v bolnišnicah, s katerimi zdravijo obolele v bolnišnicah. V Španiji je zaradi novega koronavirusa umrlo že več kot 13 tisoč ljudi, Katalonija pa je ena od regij z največ okuženimi.

Španskemu strategu in njegovim najbližjim so se medtem že poklonili tudi v nekaterih ostalih evropskih klubih.

Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4 — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020

We at FC Barcelona are deeply saddened by the loss of Dolors Sala during this difficult time, and we would like to express our most heartfelt condolences, especially to Pep Guardiola, his family, and his friends. Rest in Peace https://t.co/dD5Sl18IyI — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 6, 2020

We're deeply saddened by this heartbreaking news.



Sending our love and strength to Pep and his family at this difficult time 💙❤️ https://t.co/V13JiPZZcP — Arsenal (@Arsenal) April 6, 2020

All of us at Chelsea send our deepest condolences to Pep Guardiola and his family. 💙 https://t.co/I3U2sdNXyD — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 6, 2020

Dearest Pep, everyone at FC Bayern is mourning with you and your family! https://t.co/6ZJTqR1AZq — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 6, 2020