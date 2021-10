V Beogradu aretirali "fatalno žensko srbske policije"

Še pred dvema letoma je Dijana Hrkalović v senci pristojnega ministra vladala srbski policiji in mediji so jo oklicali za "najmočnejšo žensko v Srbiji". Njena neverjetna kariera na ministrstvu za notranje zadeve se je končala leta 2019, ko je neuradno morala oditi zaradi povezav s srbsko mafijo.

Pretekli teden so srbski policisti aretirali Dijano Hrkalović, ki je skoraj pet let v ozadju vladala srbskemu ministrstvu za notranje zadeve, poroča medij Krik. Hrkalovićeva zaradi nevarnosti pobega ostaja v zaporu, je včeraj odločilo sodišče. Policija ji očita zlorabo položaja, ko je bila še zaposlena na ministrstvu kot državna sekretarka.

Po aretaciji se je oglasil tudi predsednik Srbije Aleksander Vučić, ki je dejal, da je bila Hrkalovićevi odvzeta prostost zaradi mafijskega umora iz leta 2017. Hrkalovićevi srbski mediji sicer že leta pripisujejo sodelovanje s srbsko mafijo, predvsem z Veljkom Belivukom in črnogorskim kavaškim klanom.

Dijana Hraković Foto: instagram

Kdo je Dijana Hrkalović

34-letna doktorica psihologije je kariero na ministrstvu za notranje zadeve začela leta 2014, ko je zapustila svoje delovno mesto pri srbski obveščevalni službi BIA, poroča medij BIRN. Ravno leta 2014 je ministrstvo za notranje zadeve prevzel Nebojša Stefanović iz največje srbske stranke SNS, katere članica je tudi Hrkalovićeva. Hitro je napredovala do najvišjih odločevalskih funkcij na ministrstvu in nadrejeni so ji prepuščali najpomembnejše projekte. Že leta 2015 pa so se začele v medijih pojavljati zgodbe, da je Hrkalovićeva povezana s srbskim kriminalnim podzemljem.

Kmalu tudi aretacija ministra?

Neuradno srbski mediji poročajo tudi o morebitni aretaciji nekdanjega šefa Hrkalovićeve Nebojše Stefanovića. Ta je zdaj srbski minister za obrambo, vendar naj bi prav on dajal neposredna navodila Hrkalovićevi glede sodelovanja s kriminalnim podzemljem.

Prisluškovanje Vučiću

Leta 2019 se je končala kariere Hrkalovićeve na ministrstvu za notranje zadeve. Delovala naj bi namreč v korist mafije ter naročila policijsko prisluškovanje srbskim novinarjem in politikom, tudi Aleksandru Vućiću. Uradno sporočilo ministrstva za notranje zadeve je sicer navajalo, da Hrkalovićeva odhaja novim kariernim izzivom naproti. Kmalu po njenem odhodu so provladni mediji začeli pisati o tem, da je z notranjimi informacijami pomagala klanu Veljka Belivuka, ustavljala postopke proti njemu in spreminjala dokazno gradivo. Sledila so razkritja, da je naročila prisluškovanje Vučiću, informacije pa pošiljala kriminalcem. Izkazalo se je tudi, da je bil njen partner blizu kriminalni združbi Aleksandra Stankovića, ki je tako kot Belivuk delala za črnogorski kavaški klan.

Povezava med mafijo in vlado Aleksandra Vučića?

Po pisanju raziskovalnih medijev BIRN in Krik naj bi bila Hrkalovićeva v začetku svojega mandata povezava med srbskim kriminalnim podzemljem in stranko SNS Aleksandra Vučića, v kateri naj bi delala v njegovo korist. Ker naj bi po nekaj letih zamenjala stran in začela delati za kriminalce, je izgubila službo, srbska policija pa se je obrnila proti njej, kar se je končalo z njeno aretacijo pretekli teden.

Spomnimo, Srbija je konec preteklega leta in v začetku leta 2021 z aretacijami več deset ljudi razbila organizacijo Belivuka in kavaškega klana v Srbiji. V vojno s kriminalci se je prek medijev vključil tudi Vučić, ki je dejal, da so ga kriminalci hoteli ubiti. Že med aretacijami pred meseci so srbski raziskovalni novinarji poročali, da je akcija policije posledica spora med vladajočo SNS in kriminalci, ki naj bi v preteklosti složno sodelovali.