To je naredila nevesta, ko jo je bodoči mož zapustil pred oltarjem #video

Sprehod do oltarja, usodni da, prvi ples mladoporočencev in poročno slavje v družbi družine in prijateljev. Kot vsaka nevesta si je tudi 27-letna Kayley Stead tako predstavljala svoj poročni dan. A njene sanje o ljubezenski pravljici so se razblinile, ko je med urejanjem poročnega mejkapa in pričeske izvedela, da se njen – zdaj že nekdanji – partner poroke ne bo udeležil. Steadova se je ob novici najprej zlomila, nato pa stvari vzela v svoje roke in brez ženina nadaljevala poročno slavje.

"Sestra me je spodbudila, naj kljub nesrečnim okoliščinam nadaljujem. V tistem trenutku sem vedela, da bom to izpeljala. Vložila sem veliko denarja, veselila sem se druženja, dobre hrane in zabave," je za Metro povedala nesojena nevesta.

Ob prvem plesu so se ji na plesišču pridružile družice ter njeni bratje in oče. Je pa nevesta vso svojo jezo znesla nad poročno torto, ki se jo je lotila kar z rokami.

"Niti posumila nisem, da ima kakšne pomisleke"

Steadova in njen zdaj že nekdanji partner sta par postala konec leta 2018, avgusta 2020 sta se zaročila. "Niti posumila nisem, da ima kakšne pomisleke o poroki. Nikoli ni ničesar rekel in zato si ne morem razložiti, zakaj se je odločil, da me bo zapustil ravno na poročni dan," je še povedala Steadova, ki je kljub neobetavnemu začetku preživela čudovit dan v družbi svojih najbližjih.