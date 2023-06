Te številke šokirale Hrvate. Bodo vendarle znižali cene?

Željko Garača s splitske ekonomske fakultete je komentiral divjanje cen na Hrvaškem in njihov vpliv na turistično sezono. Garača pravi, da so domači turistični delavci sicer sprva napovedovali, da bo sezona boljša, nakar so "mnogi poskrbeli za drastičen dvig cen", kar pa, kot pravi, ne obeta nič dobrega. "Primerjal sem številke, koliko tujih turistov je v zadnjih dveh koncih tedna vstopilo na Hrvaško, in ta številka je šokantno nižja, štirikrat manjša," je dejal.

Hrvaška dražja celo od Španije in Grčije

Pravi, da turisti cene preverijo že pred prihodom na samo destinacijo in te so na Hrvaškem letošnjo sezono višje tudi od cen v Španiji in Grčiji. "Državljani zahodne Evrope so dobro obveščeni o cenah in vedo, da smo ena dražjih destinacij. Nekateri gostje so začeli kalkulirati, predvsem Nemci, ki se soočajo z recesijo," pove profesor in poudari, da bi se padec cen že moral zgoditi, saj "razmere niso normalne". Nekateri hotelirji sicer že gredo v to smer, doda.

Pravi še, da podjetniki ne razmišljajo o finančnih zmožnostih domačih turistov, ampak o tem, da zaslužijo čim več in da prodajo po čim višji ceni. "Šele ko ne bo ljudi, ki bodo to kupili po dani ceni, jo bodo znižali, v Splitu pa takšne cene ostajajo tudi po sezoni," kar pomeni, da so številne stvari, denimo sladoled − najcenejša kepica stane 1,70 evra, najdražja pa vse do 3,5 evra, domačinom nedostopne celo pozimi.