Pomembno opozorilo za tiste, ki dopustujete na Hrvaškem

Četudi je Hrvaška prevzela evro, to ni zmanjšalo težav pri dvigih gotovine na bankomatih, temveč jih je le povečalo, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Po njihovih informacijah namreč večina hrvaških bank pri dvigih na bankomatih še vedno zaračunava provizije, te pa lahko dosežejo tudi deset evrov ali več.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v ZPS, banka svojim komitentom za dvige na bankomatih znotraj EU ne sme zaračunati višjega nadomestila, kot bi ga, če bi denar dvignili na bankomatu v svoji državi.

"Svoji banki tako v navedenih primerih res plačate enako nadomestilo kot doma, a svoj lonček pristavi še banka ali drugi lastniki bankomatov, ki za dvige zaračunajo od nekaj evrov pa tudi do deset evrov ali več," so opozorili v zvezi. Provizija je po njihovih navedbah običajno vezana na posamezen dvig in ni odvisna od višine zneska. "Tako lahko za dvig desetih evrov plačate dodatnih deset evrov provizije," so posvarili.

Potrošnik mora biti po njihovih navedbah o dodatnih stroških obveščen na zaslonu bankomata že pred dvigom, tako da lahko proces prekine in poišče drug bankomat, ki provizije ne zaračunava.

Provizijam na Hrvaškem se je težko izogniti

"A po naših podatkih večina hrvaških bank provizije zaračunava in se jim je zato težko izogniti – še posebej v bolj odročnih krajih, kjer je manj ponudnikov bankomatov," so pojasnili pri ZPS. Provizije naj sicer po poročanju medijev denimo ne bi zaračunavala Istarska kreditna banka.

ZPS v luči povedanega vsem, ki potujejo na Hrvaško, priporoča, da na dopust vzamejo tudi gotovino, da tam, kjer je mogoče, plačujejo s karticami in da se izognejo bankomatom, ki zaračunavajo dodatne provizije.

V državah zunaj območja evra pa svetujejo tudi pozornost na menjalne tečaje – vedno je treba izbrati dvig/plačilo brez konverzije oziroma v lokalni valuti, so podčrtali.