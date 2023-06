Pozor, ni vsak bankomat na Hrvaškem brezplačen

Banke lahko, odvisno od pogojev oziroma paketa, ki ga ima komitent pri banki, zaračunajo nadomestilo za dvig gotovine na bankomatu druge banke. Uredba o čezmejnih plačilih v EU sicer določa, da banka za čezmejno plačilo ne sme zaračunati več, kot bi vam za dvig evrov na bankomatu druge banke zaračunala doma. Dodatno pa je treba plačati nadomestilo hrvaški banki, ki je lastnica bankomata, so zapisali v Večeru.

Tako se je pred odhodom na Hrvaško priporočljivo pozanimati, koliko vas bo stal posamezni dvig, če nimate paketa, ki omogoča brezplačne dvige tudi na bankomatih drugih bank.

Nadomestila slovenskih bank za dvig gotovine na hrvaških bankomatih so v razponu od 0,42 evra (Delavska hranilnica) do 0,75 evra (NKBM in Deželna banka Slovenije).

Erste Bank ne zaračunava nadomestila

Hrvaške banke, lastnice bankomatov, zaračunavajo dostopnino, razen če banka nima sklenjenega sporazuma o brezplačnem dvigu s slovensko banko, ki je izdala kartico, s katero dvigamo gotovino. Pri tem je dobro vedeti še, da mora biti komitentu še pred izvedeno transakcijo strošek jasno predstavljen, ta pa mora tudi izrecno potrditi, da se s stroškom strinja. Stroški bodo prišteti stroškom dviga.

Dvig bodo hrvaške banke zaračunale različno, najbolje je poiskati Erste, ki dostopnine sploh ne zaračunava. Najdražje nadomestilo ima Zagrabačka banka (5,31 evra), sledijo HPB (5 evrov), Privredna banka Zagreb (4,78 evra) in OTP (4,65 evra).

Gotovino bomo brez dodatnih stroškov dvignili tudi, če je lastnica bankomata banka, ki je del iste bančne skupine. V Sloveniji so to banke Sparkasse, Unicredit in Intesa Sanpaolo, katerih komitenti lahko brezplačno dvignejo denar na bankomatih Erste, Zagrebačke banke (Unicredit) in Privredne banke Zagreb (Intesa Sanpaolo). Kot rečeno, lahko banka to komitentom omogoči tudi s sklenitvijo določenega paketa storitev, piše Večer.

Plačilo s kartico

Vsekakor je nakupe bolje plačevati s kartico, lahko pa gotovino dvignemo že doma, če se odpravljamo v kraje, kjer bankomatov ni na vsakem koraku.

Velja tudi opozorilo, da se je bolje izogniti nebančnih bankomatov ATM, ki jih upravlja skupina Euronet. Ta za dvige ponavadi zaračunava višje nadomestilo kot banke.