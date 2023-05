Počitnikujete na Hrvaškem? To je dobro vedeti.

Trgovci bodo po novem zakonu lahko sami določili, kdaj bodo imeli odprte trgovine. Za letošnje leto se 16 dovoljenih delovnih nedelj ne bo štelo v nedelje, ki so bile delovne do začetka veljavnosti zakona, zato jih bodo lahko razporedili prek šest mesecev, naslednje leto pa jih bodo morali razporediti prek 12 mesecev.

Zaradi potreb turistične sezone poleti več delovnih nedelj

Iz Konzuma so za hrvaški poslovni tednik Lider pojasnili, da bodo odločitev o delovnih nedeljah sprejeli "glede na potrebe turistične sezone, praznikov, mikrolokacijskega dogajanja in drugih pomembnih dejavnikov". Podobne odgovore so pri tedniku prejeli tudi od drugih trgovskih verig.

Iz Supernove, ki ima na Hrvaškem 16 trgovskih središč v desetih mestih, so za Lider pojasnili, da so že pripravili točen razpored delovnih in nedelovnih nedelj do konca leta.

Trgovska središča Supernove bodo poleti imela več delovnih nedelj na obali, jeseni in pozimi pa bodo ob nedeljah večkrat odprta v osrednjem delu države. "Vsa središča bodo ob tem imela delovne nedelje v mesecih pomembnih praznikov in ob začetku šolskega leta," so še sporočili.

V Zagrebu delovni čas trgovin drugačen kot na obali

Supernova Garden Mall v Zagrebu bo na primer zaprt vse poletje, razen zadnje nedelje v avgustu. V septembru in oktobru bo odprt po tri nedelje, v novembru in decembru pa vse nedelje. Supernova v Zadru bo odprta vse nedelje v juliju in avgustu ter dve nedelji v septembru. V oktobru bo ob nedeljah zaprta, v novembru bo odprta samo eno nedeljo, v decembru pa vse.

Trgovsko središče Z v Zagrebu bo po drugi strani odprto vse nedelje v letu, različno pa bodo ob nedeljah odprte posamezne trgovine znotraj njega. "Vrata našega središča bodo odprta vsako nedeljo glede na to, da ima Z center veliko privlačnih vsebin iz segmenta zabave, gostinstva in storitev, za katere omejitve ne veljajo," so sporočili iz Z centra za portal hrvaške televizije N1. Dodali so, da bodo natančen razpored delovnih nedelj samih trgovin objavili v začetku junija.

V zagrebškem trgovskem središču Arena so za N1 pojasnili, da se bodo pri nedeljskem delu osredotočili na konec leta, v Avenue Mallu pa bodo zaprti vse od 1. julija do konca avgusta. "Delali bomo prve tri nedelje v septembru, prve štiri v oktobru ter vse nedelje v novembru in decembru," so sporočili.

City Center One East v Zagrebu bo delal po enem razporedu, City Center One West po drugem, na iste nedelje pa bosta odprta v najprometnejših mesecih oziroma vse nedelje v novembru in decembru, še piše N1.

Zakon določa nekaj izjem

Zakon o trgovini določa izjeme. Ob nedeljah bodo lahko med drugim odprte trgovine na železniških in avtobusnih postajah ter na letališčih, v pristaniščih, na ladjah, bencinskih postajah, v bolnišnicah, hotelih in kulturnih objektih. Med izjemami bodo tudi tržnice.