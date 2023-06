Velikodušna poteza ene izmed slovenskih bank #foto

NLB je na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije storila korak k samostojnejšemu življenju teh oseb. V Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad so namreč postavili prvi bankomat, prilagojen za uporabo slepih in slabovidnih oseb. Določili so tudi 52 lokacij po celotni Sloveniji, kjer bodo do konca leta prilagodili bankomate.

Slepim in slabovidnim so v pomoč glasovna navodila, ki jih prejmejo prek slušalk, ki jim pomagajo, da dvignejo gotovino ali preverijo stanje na računu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, lahko bankomate, prilagojene potrebam slepih in slabovidnih, uporabljajo vsi. "Glasovno vodenje se namreč začne, ko program zazna, da so slušalke aktivirane in priklopljene na vhod za slušalke, ki se nahaja na bankomatu. Za zdaj je vodenje omogočeno le v slovenskem jeziku," so pojasnili.

Možnost samostojnega dvigovanja denarja je nova stopnica k samostojnemu življenju

"Zagotavljanje pogojev za samostojnost slepih in slabovidnih je eno izmed ključnih poslanstev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in v tem oziru je izjemno pomembna tudi finančna samostojnost. Možnost samostojnega dvigovanja denarja, ki ga omogoča prilagojeni bankomat, je nova stopnica slepih in slabovidnih k samostojnejšemu življenju. Veselimo se, da bo NLB prilagodila 52 bankomatov, na lokacijah, ki smo jih določili skupaj," je ob otvoritvi prvega bankomata poudaril predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl.

Antonio Argir, član uprave NLB, pristojen za upravljanje skupine, plačila in inovacije, pa je ob predaji bankomata povedal, da lahko stranke za zdaj dvignejo le gotovino ali pridobijo informacije o stanju na računu, če se bo izkazalo, da potrebujejo tudi dodatne storitve, pa bodo dodali še te. "Gre za prvi bankomat, prilagojen slepim in slabovidnim v Sloveniji, ob tem pa smo prepričani, da je to pomemben korak na poti skupnega sodelovanja med slepimi in slabovidnimi ter NLB," je še dodal.

Foto: Iztok Lazar