"Tako bo nastal nov razred ruskih oligarhov"

Umik tujih podjetij iz Rusije in mednarodne sankcije proti državi so spodbudile Kremelj, da je v zadnjih tednih začel množično zasegati premično in nepremično premoženje tujcev. Od letal in trgovskih središč do tovarn – ruska država je poročanju tujih medijev "nacionalizirala" za več deset milijard evrov premoženja. In to premoženje bo nove lastnike očitno našlo prek javnih dražb.

"Trenutno dogajanje glede zasegov premoženja tujcev spominja na rusko revolucijo leta 1917, ko so komunisti prevzeli oblast," je po poročanju Associated Press dejal ruski oligarh in tesen prijatelj Vladimirja Putina milijarder Vladimir Potanin. Ta je sicer edini, ki je v javnosti spregovoril proti "nacionalizaciji" premoženja tujcev v Rusiji. Ta bo po mnenju tujih analitikov ustvarila nov razred ruskih oligarhov, ki bodo izkoristili razprodajo premoženja tujcev na javnih dražbah, poroča Business insider.

Zgledi iz 90. let

Kot poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na napovedi ruskega gospodarskega ministra Jevgenija Jelina, bo razprodaja lastništva tujcev najverjetneje potekala po istem načinu kot privatizacija ruskega gospodarstva v začetku 90. let. Takrat so ruski bogataši državi posodili denar, Rusija pa je za poroštvo zastavila lastniške deleže v velikih podjetjih. Vrednost teh je seveda bila zelo "prijateljska".

Ko država "nepričakovano" ni mogla poplačati posojil, so lastniški deleži v podjetjih prišli v roke posojilodajalcem. Primer oligarha, ki je na tak način nesramno obogatel, je tudi že omenjeni Potanin (njegovo premoženje je danes ocenjeno na več kot 20 milijard evrov), ki je tako prevzel podjetje Nornickel.

Evri in dolarji

Rusija bi se s tako razprodajo dokopala do zadnjih zalog tujih valut pri zasebnikih. Tuje valute Rusija nujno potrebuje za odplačila tujega dolga in stabilnost domačega finančnega sistema ter poslovanje obstoječih ruskih podjetij s tujino. In prav tuje valute, tako poročajo tuji mediji, so priložnost za ogromen zaslužek posameznikov, ki sicer niso del kroga Vladimirja Putina, vendar jih za razliko od tesnih sodelavcev vladarja Kremlja mednarodne sankcije niso prizadele.

Posledično imajo dostop do svojega premoženja v tujini in bi lahko prek Kitajske in drugih prijateljskih držav ruski vladi za zaplenjeno premoženje plačali v dolarjih in evrih. "Ta razprodaja bo najverjetneje ustvarila nov razred ruskih oligarhov, kar se je zgodilo tudi v 90. letih po razpadu Sovjetske zveze," je za Buinsess Insider dejal analitik ameriške svetovalne družbe Loomis Sayles in avtor knjige Bankirji in boljševiki Hassan Malik.

Ruske razprodaje zanimajo tudi tujce

"Kremelj bi dostop do dražb lahko omogočil tudi tujcem iz prijateljskih držav, kot sta Kitajska in Indija," je še izpostavil Malik. Po njegovih besedah bi poceni premoženje zagotovo zanimalo tuje investitorje, ki se ne bojijo sankcij Zahoda. "Najverjetneje bodo priložnost izkoristili predvsem Kitajci, ki imajo najboljše povezave z Rusijo. Vendar ne bo šlo za državna in v mednarodno okolje vpeta podjetja, saj se ta bojijo mednarodnih sankcij, to bo priložnost za zasebne investitorje," je dejal Malik.

Da Kitajci že pogledujejo po premoženju tujcev, je posredno potrdil tudi kitajski veleposlanik v Rusiji Zhang Hanhui, ki je v nedeljo na srečanju kitajskih poslovnežev v Moskvi dejal, da "naj izkoristijo nastalo vrzel v ruskem gospodarstvu".