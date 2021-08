Strelski napad v Montrealu, mrtvi dve osebi, več težje poškodovanih

Po poročanju lokalnih medijev je predstavnica policije Véronique Comtois pojasnila, da se je napad zgodil okoli 19. ure, vse žrtve pa so ustrelili v eni od stanovanjskih hiš v naselju Riviere des Prairies.

V žrtve so streljali iz avtomobila, so še potrdili na policiji, ki je prejela več klicev na pomoč. Kakšne so poškodbe najmanj treh oseb, ni natančno znano, lokalni mediji poročajo, da so v kritičnem stanju. Montrealska policija je navajala, da je bilo ranjenih najmanj pet oseb.

Policisti še preiskujejo okoliščine streljanja, ki naj bi ga obravnavali kot umor.

Montreal police say two people have died after at least five people were hit by gunfire in the city's east end on Monday. The shooting is being investigated as a homicide. | CBC News https://t.co/cmaLGpDUoN — Lorena Bonilla 💙🧡 (@bonillal1) August 3, 2021

Množična streljanja so sicer v Kanadi redka v primerjavi s sosednjimi Združenimi državami Amerike in tudi kazni glede orožja so v Kanadi veliko strožje.

Najhujši strelski napad v Kanadi se je zgodil lani aprila, ko je strelec med 12-urnim divjanjem ustrelil 16 ljudi. Zadnji brutalni množični strelski napad v tej državi je bil sicer leta 1989, ko je strelec v Montrealu ubil 15 žensk.