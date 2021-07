Dramatična pričanja policistov o napadu na ameriški kongres #foto

"Kričali so, da ni nihče volil Bidna, in povedal sem jim, da ni res, saj sem na primer jaz volil zanj," je glede napada povedal kongresni policist Harry Dunn, ki je temnopolt. Nato so začeli kričati nanj, da je črnuh, in ga začeli tepsti.

"Kričali so, da ni nihče volil Bidna, in povedal sem jim, da ni res, saj sem na primer jaz volil zanj," je glede napada povedal kongresni policist Harry Dunn, ki je temnopolt. Nato so začeli kričati nanj, da je črnuh, in ga začeli tepsti. Foto: Reuters

Poseben odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je na začetku svoje preiskave napada privržencev Donalda Trumpa na kongres 6. januarja danes predstavil dramatična pričanja štirih policistov, ki so branili poslopje pred – kot so dejali sami – "drhaljo" in teroristi. Po njihovih besedah so napadalci menili, da se borijo za Trumpa.

Odbor je najprej prikazal videoposnetek napada, ki ga je policist Aquilino Gonell opisal kot srednjeveško obleganje in boj mož na moža. Policisti so poskušali preprečiti invazijo na kongres in Gonell je med pričanjem zaihtel, ko je opisoval, kako njegova družina več ur ni vedela, ali je preživel.

Na dan napada so umrle štiri osebe, med njimi neposredno le napadalka, ki jo je ustrelil kongresni varnostnik. Trije so umrli naravne smrti, naslednji dan je umrl še policist, dva sta kasneje storila samomor.

Policisti Aquilino Gonell, Michael Fanone, Harry Dunn in Daniel Hodges pred začetkom kongresnih zaslišanj.

"Tepli so me in stresali z elektrošokom"

Policist iz Washingtona Michael Fanone, ki na dan napada ni bil na dolžnosti okrog kongresa, je vseeno pritekel na pomoč kongresnim policistom in pri tem skoraj umrl, piše STA. Tudi njemu se je med opisom dogodkov lomil glas.

"V moji dolgi karieri policista sem mislil, da sem doživel vse, kar je za doživeti. To, kar se je zgodilo 6. januarja, presega vse. Nikoli v življenju nisem pomislil, da bom moral braniti kongres pred oboroženo 'drhaljo'. Tisoči, ki so skušali vdreti v kongres, so me tepli, stresali z elektrošokom, me zmerjali z izdajalcem. Nekateri so kričali, naj me ubijejo z mojo pištolo. To slišim še danes," je dejal Fanone.

Nato je povzdignil glas in vse kongresnike, ki jim ni mar usoda ljudi, ki so jih branili pred napadom, označil za sramoto. Napad poskušajo pozabiti republikanci, ki podpirajo Donalda Trumpa, čeprav so 6. januarja skupaj z demokrati preplašeno bežali na varno in trepetali zase v upanju, da jih bodo policisti ubranili.

Številne kritike zaradi sprenevedanja, kot da se ni nič zgodilo

Največ kritik zaradi sprenevedanja je deležen vodja manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy, ki je 6. januarja panično klical Trumpa po telefonu in ga rotil, naj odpokliče napadalce. Zdaj se dela, kot da napada ni bilo.

"Moramo vedeti, kaj se je dogajalo v kongresu. Moramo vedeti tudi, kaj se je dogajalo vsako minuto dneva v Beli hiši. Moramo vedeti za vsak telefonski klic, za vsak pogovor in srečanje pred, med in po napadu," je v uvodnem nagovoru izjavila ena od le dveh republikancev v odboru Liz Cheney.

"Če se kongres ne bo obnašal odgovorno in krivci ne bodo kaznovani, bo ta napad ostal rakasta rana naše ustavne republike," je dejala Cheneyjeva, ki je zaradi kritik Trumpa izgubila visok položaj v republikanski poslanski skupini kongresa.

Prostor le za dejstva

Napad bi morala najprej preiskati neodvisna komisija z enakim številom republikanskih in demokratskih članov, vendar so njeno ustanovitev blokirali senatni republikanci. Demokrati v predstavniškem domu so s pomočjo glasov Cheneyjeve in Adama Kinzingerja potem ustanovili poseben odbor, v katerem imajo poleg dveh omenjenih republikancev sami sedem članov.

McCarthy je svojih pet republikancev odpoklical, ko je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi zavrnila imenovanje dveh izrazitih Trumpovih privržencev, ki sta nameravala preiskavo spremeniti v cirkus. "Delo odbora bodo vodila izključno dejstva. Ne bo prostora za strankarsko politiko," je uvodoma dejal predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson.

Podpornik Trumpa, a temnopolt

Do napada je prišlo potem, ko je Trump pred Belo hišo svoje privržence znova podžgal s trditvami brez osnove in dokazov, da so mu s prevaro ukradli volitve. Množico je pozval, naj gre proti kongresu in v času formalnega potrjevanja zmage demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah "vzame državo nazaj".

"Kričali so, da ni nihče volil Bidna, in povedal sem jim, da to ni res, saj sem na primer jaz volil zanj," je glede napada povedal kongresni policist Harry Dunn, ki je temnopolt. Nato so začeli kričati nanj, da je črnuh, in ga začeli tepsti. "Še nikoli doslej me ni nihče ni ozmerjal s črnuhom, ko sem nosil uniformo," je na zaslišanju povedal Dunn, ki je še vedno prizadet zaradi tega.

Cheneyjeva, ki je izrazito konservativna republikanka in nima z demokrati glede politike nič skupnega, kar je tudi povedala na zaslišanju, je pred tem zagotovila, da morajo preiskati tudi Trumpovo Belo hišo in da izključeno ni niti to, da bi na zaslišanje poklicali bivšega predsednika. Ta je zaradi spodbujanja nasilja izgubil dostop do družbenih medijev, kaj drugega pa se mu doslej še ni zgodilo.

"Nekateri poskušajo zakriti, kar se je zgodilo, in celo upornike spremeniti v mučenike. Vendar pa je ves svet videl, kaj se je dogajalo 6. januarja. Vislice na travniku National Mall. Zastava tistega prvega propadlega upora proti naši zvezi paradira po kongresu. Sovraštvo, nestrpnost. In vse to zaradi pokvarjene, pokvarjene laži," je dejal Thompson.

McCarthy skupaj s Trumpovimi privrženci v kongresu poskuša krivdo za napad zvaliti na Pelosijevo, ki naj ne bi dovolj dobro poskrbela za varnost kongresa. Na vprašanja, ali čuti, da je morda malce odgovoren tudi Trump, pa doslej še ni dal odgovora.