V Mariboru skupina moških napadla mestna redarja

Policisti so posredovali takoj, ko so bili o dogodku obveščeni, ter vzpostavili red in mir, zdaj pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, sta mestna redarja opravljala svoje delo na Lentu. Ko sta na enega od nepravilno parkiranih avtomobilov dala obvestilo o prekršku, je do njiju prišlo več moških, ki so jima začeli groziti, eden od njih pa je redarja tudi odrinil.

Ko ga je v nogo brcnil še drugi moški, sta redarja, ki sta se počutila ogrožena, prenehala s postopkom in se umaknila v službeno vozilo. Moški so jima sledili do avtomobila, kjer je eden od njih v avtomobilu sedečega redarja brcnil še v predel reber. Skupina jima je grozila s smrtjo in od njiju zahtevala, da na tem delu mesta ne izvajata več nadzora.

Policisti so posredovali takoj, ko so bili o dogodku obveščeni, ter vzpostavili red in mir, zdaj pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ker predkazenski postopek še ni zaključen, več podrobnosti za zdaj javnosti ne morejo posredovati.

Ob tem so na mariborski policiji poudarili ničelno toleranco do kaznivih dejanj z elementi nasilja ali groženj in napovedali, da se bodo tudi v prihodnje odločno odzvali na vsako grožnjo, poskus napada ali napad na predstavnike države ali lokalne skupnosti, ko ti izvajajo z zakonom določene naloge.

Napad na mestna redarja je danes obsodil tudi župan Saša Arsenovič, ki je dejal, da sta bila oba v napadu lažje poškodovana, a je govoril z njima in sta dobro, čeprav sta danes na bolniškem dopustu. "Šele v takih primerih vidimo, kako nevarno in izpostavljeno je delo mestnih redarjev, zato jima gre vsa podpora," je dejal župan, ki pričakuje, da bodo pristojni organi opravili svoje delo in storilce kaznovali.