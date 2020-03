Številke opozarjajo: v tem mestu 40 odstotkov okuženih mlajših od 40 let

Koronavirus ima po novem vse več lovk tudi v Rusiji, kjer je vlada že sprejela določene ukrepe. Prav tako je treba vzeti v obzir podatek o starosti tistih, ki so okuženi s sars-cov-2 in imajo resne težave.

Čeprav je Rusija največja država na svetu, je število okuženih s koronavirusom za zdaj na celotno površino še zelo majhno. V ponedeljek je bilo tako okuženih nekaj več kot 1.800 ljudi, umrlo pa jih je le devet – z nedelje na ponedeljek se jih je okužilo nekaj več kot 300, kar je največ v zadnjem obdobju.

Številke okuženih so v preteklih dneh začele naraščati, zaradi česar so v državi sprejeli določene ukrepe. Omejitev gibanja je že uvedena. V Moskvi lahko od danes naprej zapustijo hišo le v nujnih primerih – nakupi v trgovinah z živili, lekarnah … Starejši od 65 let so v izolaciji od 26. marca, dva dneva pozneje so denimo omejili zadrževanje v parkih, nakupovalnih središčih, zabaviščnih centrih, restavracijah, bifejih ... A se nekateri tega niso držali, zato so se tudi v Rusiji odločili za bolj rigorozne ukrepe.

Pomoč tistim, ki so izgubili službo

V moskovski regiji, kjer je pričakovano največ obolelih, bodo prav tako priskočili na pomoč nezaposlenim. S prvim aprilom bodo prejeli 15 tisoč rubljev, kar znaša približno 170 evrov.

Foto: Reuters Prav v Moskvi je tamkajšnji župan Sergej Sobjanin obljubil pomoč v višini 220 evrov tistim, ki so zaradi koronavirusa izgubili službo.

In iz Moskve prihaja novica, ki jo je treba jemati skrajno resno. Vse več primerov okuženih s koronavirusom po svetu je mlajših in tudi ti so priključeni na respiratorje. Še pred kratkim je veljalo, da so ogroženi le starejši, vendar podatki kažejo drugačno sliko.

40 odstotkov okuženih mlajših od 40 let in kar 15 odstotkov z resnimi težavami

V glavnem mestu Rusije, kot poročajo tamkajšnji mediji, je skoraj 40 odstotkov okuženih, ki so priključeni na respiratorje, mlajših od 40 let.

V Rusiji imajo tudi mlajši resne težave in so priključeni na respiratorje. Foto: Getty Images

"Statistika kaže, da virus ne prizadene huje le starejših. Skoraj polovica pacientov z resnimi pljučnimi težavami je mlajših od 60 let. Njihov delež znaša 45 odstotkov. Kar 15 odstotkov pacientov z resnimi težavami je mlajših od 40 let," pišejo.

V Moskvi naj bi bilo okuženih nekaj malega več kot tisoč ljudi, od tega je 46 odstotkov oseb starih med 35 in 64 let. Druga največja skupina je starih med 18 in 34 let. Teh je 33,5 odstotka. Starejših od 65 let je 15, otrok pa do 5,5 odstotka. V večini primerov imajo blažje simptome.

A poročajo, da nekateri okuženi prebivalci karantene ne jemljejo resno. Policija naj bi kaznovala 200 ljudi, ki so kršili odlok. Kršitelje so dobili na delu s pomočjo kamer, ki so nameščene po mestu. Kot pravi šef policije v Moskvi Oleg Baranov, bodo postavili še dodatnih devet tisoč kamer, da v mestu ne bo mrtvih kotov - že zdaj je nameščenih 170 tisoč kamer, ki zaznajo obraze ljudi.

Rusija je medtem že zaprla tudi svoje meje