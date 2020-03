Fotografije s tržnice, ki so razburile ljudi v Italiji

Na spletu so se pojavile fotografije z glavnega mestnega trga v Padovi, s katerih je razvidno, da je bilo na trgu precej ljudi in da niso upoštevali varnostne razdalje. Nekateri menijo, da gre za prirejene fotografije.

Il mercato di piazza delle Erbe (#Padova) era affollato sabato 28 marzo 2020. Cittadini riuniti in piazza con mascherine, i più, ma comunque molto più vicini del metro di sicurezza consigliato dalle norme per prevenire la diffusione del contagio da #Covid19. pic.twitter.com/RWVnp8A7s4 — Ultime Notizie (@ultimenotizie) March 29, 2020

To je zajem zaslona iz spletne kamere. Foto: Facebook Fotografije so nastale zadnjo soboto in na podlagi teh se je razvila huda polemika, ali je bilo v tistem času v resnici toliko ljudi na tržnici. Na tržnici Piazza delle Erbe naj bi bila 28. marca namreč gneča. Fotografije, ki jih je posnel fotograf agencije Ansa, kažejo, da večina ljudi nosi maske, a videti je, da ne upoštevajo varnostne razdalje, ki velja v času koronavirusa.

Na Facebooku so se pozneje pojavile fotografije s spletnih kamer, s katerih je razvidno, da vseeno ni bilo tako velike gneče, kot jo prikazujejo fotografije.

Foto: Gulliver/Getty Images

Okrog fotografij agencije Ansa se poraja veliko vprašanj, saj v Padovi niso opazili nobenega večjega zbiranja. Kljub temu so fotografije dale misliti predsedniku dežele Benečija Luci Zaii. Ta je imel novinarsko konferenco prek Facebooka in se vseeno vprašal, kakšno je stanje na tržnicah, potem ko je videl fotografije s tržnice Piazza delle Erbe. Po njegovem mnenju je to nedopustno, saj se lahko na ta način pojavi veliko novih okužb, so zapisali na italijanski spletni strani Il Messaggero.

Oglasil se je tudi fotograf

Čeprav mnogi menijo, da gre za prirejene fotografije, avtor teh trdi, da so verodostojne. Priznava, da je fotografije naredil s teleobjektivom, a je ob tem poudaril, da s tem vseeno ne more povečati števila ljudi na fotografiji.

V Italiji je stanje že nekaj časa zelo resno. Foto: Getty Images

Italija žarišče koronavirusa v Evropi

Italija je žarišče koronavirusa v Evropi, saj od tam iz dneva v dan prihajajo grozljive številke. Po zadnjih podatkih je tam okuženih nekaj več kot 97 tisoč ljudi, umrlo pa jih je nekaj manj kot 11 tisoč. Ob vseh teh številkah se lahko vprašamo, kako lahko sploh še dovolijo, da so tržnice odprte. Državni in regionalni italijanski predpisi namreč dovoljujejo prodajo osnovnih živil na tržnici.