Upokojenci lahko nakupujejo le še zjutraj #video

Nakupi v trgovinah so v skladu z vladnim odlokom od danes med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci pa lahko nakupe opravijo le še v tem časovnem obdobju.

Vlada je spremembe odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev sprejela na sobotni seji, v veljavo so stopile danes. Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada te skupine dodatno zaščititi tako, da se jih loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v vladi, piše STA.

Doslej je veljalo zgolj, da mora biti v živilskih trgovinah med 8. in 10. uro ranljivim skupinam omogočena prednost pri nakupu, denimo pri vstopu v trgovino ali pri blagajni.

V skladu z vladnim odlokom so lahko v času boja proti epidemiji novega koronavirusa odprte le prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, prodajalne s hrano za živali ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, piše STA.

Obratujejo pa lahko tudi dostavne službe, prav tako je dovoljena prodaja blaga in storitev prek spleta.

Odprto od najmanj 8. do najmanj do 18. ure

Živilske prodajalne morajo biti sicer v skladu z vladno odločitvijo odprte od najmanj 8. do najmanj do 18. ure. S tem naj bi zagotovili tak delovni čas, ki omogoča nakupe brez pretirane gneče vsem prebivalcem. Izjema so le mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki lahko obratovalni čas oblikujejo prosto.

Ob nedeljah in praznikih pa morajo biti vse trgovine, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, zaprte.

Vsaj dva metra prostora med čakajočimi

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sicer v trgovinah in poslovnih prostorih priporoča 20 kvadratnih metrov površine na posamezno stranko, vsaj dva metra razdalje med čakajočimi na blagajni in redno zračenje. Tudi za čakajoče pred poslovnimi prostori NIJZ predlaga razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami. Trgovci so večinoma svoje zaposlene opremili z zaščitno opremo, kot so maske in rokavice, mnogi so zaposlene na blagajnah zaščitili tudi z dodatnim pleksi steklom, še piše STA.

Foto: Vlada RS